歐元區11月商業活動疲軟 服務業PMI終值低於50榮枯線

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-04 21:20

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根據標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 周三 (4 日) 公布的最終調查顯示，歐元區 11 月服務業採購經理人指數 (PMI) 報 49.5，雖然略高於市場預期與初值的 49.2，但比 10 月前值 51.6 大幅萎縮，為 1 月以來首次低於 50 榮枯線，加入製造業的頹勢。

另外，歐元區 11 月綜合 PMI 指數終值報 48.3，略高於市場預期與初值的 48.1，不過與 10 月的 50.0 比較相形失色。

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值得注意的是，11 月新業務綜合指數從 10 月的 47.9 降至 46.8，創今年新低，顯示整體需求急遽下滑，表明經濟形勢恐怕不會馬上好轉。儘管如此，服務業在 11 月仍加大招聘力道，就業指數從 50.3 升至 51.0。

漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「一直支撐著歐元區整體經濟的服務業，自今年 1 月以來首次萎縮。這對整體成長前景來說是個壞消息，尤其是考慮到歐元區三大經濟體都出現了這種疲軟。」

至於歐洲經濟火車頭德國 11 月服務業 PMI 終值報 49.3，略低初值與預期的 49.4，遠不及 10 月的 51.6；11 月綜合 PMI 終值降至 47.2，略低初值與預期的 47.3，也低於 10 月前值 48.6。