安邦研發中新藥 獲韓國MFDS核准執行Phase I/II期臨床試驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 12:11

‌



安邦生技今 (28) 日公告，旗下用於治療帶有 HER2 基因突變的非小細胞癌研發中新藥 ABT-101，獲得韓國食品藥物安全部 (MFDS) 核准執行一 / 二臨床試驗。

根據安邦公告，ABT-101 為口服、不可逆、選擇性的酪胺酸激 (酉每) 抑制劑 (TKI)，能有效抑制帶有表皮生長因子受體 (EGFR) 突變，或人類表皮生長因子受體 2(HER2) 過度表現及活化性突變的細胞生長。

‌



ABT-101 在臨床試驗中顯示，對於抑制帶有 HER2 基因突變的肺癌細胞具有發展潛力，適用於治療帶有 HER2 基因突變的非小細胞癌。

安邦 2022 年在台灣啟動治療非小細胞癌的 Phase 1b 試驗，主要觀察安全性、耐受性、藥物動力學與抗腫瘤潛力，以及確認 PhaseII 的最佳用藥劑量。從目前的試驗數據關觀察，多數受試者並未發生嚴重副作用，也未出現一般 EGFR TKI 類藥品常見的黏膜或脾發相關發炎症狀。

安邦指出，肺癌大略可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，其中 85% 為非小細胞肺癌。目前核准在肺癌的藥品有 30 種，針對 HER2 變異的僅有 1 項抗體藥物複合體 (ADC) 藥品，尚未有任何針對 HER2 變異得標靶藥物獲得核准，具未被滿足的醫療需求。