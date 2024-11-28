〈台股開盤〉台積電千元關破防 技術面走弱撐不住紅盤跌逾百點

台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤下跌 1.45%，台積電現貨股價早盤未能守住 1000 元大關 ，拖累大盤以 22380.45 點開出後，一度下跌逾百點，最低來到 22203 點，早盤電子股勉力維持平盤震盪、營建股上揚，市場專家認為大盤技術指標不利多方，仍宜保守應對此一變局，短轉多頭訊號在於 5 日線能否翻揚向上扭轉下行趨勢。