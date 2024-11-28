〈台股開盤〉台積電千元關破防 技術面走弱撐不住紅盤跌逾百點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 09:37
台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤下跌 1.45%，台積電現貨股價早盤未能守住 1000 元大關 ，拖累大盤以 22380.45 點開出後，一度下跌逾百點，最低來到 22203 點，早盤電子股勉力維持平盤震盪、營建股上揚，市場專家認為大盤技術指標不利多方，仍宜保守應對此一變局，短轉多頭訊號在於 5 日線能否翻揚向上扭轉下行趨勢。
今天早盤電子股以上游原原料走強，包括富喬 (1815-TW)、台光電 (2383-TW) 強勢，AI 伺服器概念股廣達 (2382-TW) 與英業達 (2356-TW) 漲跌互見。
台北股市 27 日早盤以 22380.45 點開出，台積電則開在 1005 元，較昨日上漲 5 元，貢獻大盤點數 40 點，早盤指數最低 22203.40 點，最高 22413.25 點，預計全場成交值 3100 億元，盤中金融股指數 V 型反彈走高上漲馳援。
資深證券分析師簡伯儀指出，大盤在昨日外資大賣 ETF 族群壓低指數之下，KD、MACD 及 RSI 等技術指標目前不利多方，應觀望不宜採取行動。
台股權值股台積電 (2330-TW) 鴻海 (2317-TW) 早盤在平盤附近震盪，聯發科 (2454-TW) 下跌，但蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 都走低。
IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤走低。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走高
今晨美股主要指數收盤表現，美股道瓊指數下跌 138.25 點，或 0.31%，收 44,722.06 點。 那斯達克指數下跌 115.1 點，或 0.6%，收 19,060.48 點。S&P 500 指數下跌 22.89 點，或 0.38%，收 5,998.74 點。費城半導體指數下跌 74.55 點，或 1.51%，收 4,853.01 點。
費半成分股多收黑。高通 (QCOM-US) 下跌 0.34%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.09%；德儀 (TXN-US) 跌 0.88%；AMD (AMD-US) 下跌 1.07%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.15%；美光 (MU-US) 下跌 3.54%。
而台股 ADR 普遍低迷。台積電 ADR 下跌 1.45%。
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