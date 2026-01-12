鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-12 11:18

藥華藥 (6446-TW)11 日宣布，旗下新藥 Ropeg 在北美進行、針對原發性血小板過多症 (ET) 全族群的單臂臨床試驗 EXCEED-ET 取得正面研究成果，於 ET 全族群展現良好療效，次群體分析也顯示，未曾接受任何治療的 ET 患者中，療效表現顯著。

藥華藥Ropeg報捷，臨床試驗結果正面。(圖：shutterstock)

藥華藥說明，目前 ET 主要用藥是仿單標示外的愛治 (HU)，但研究顯示，2 成 ET 患者對 HU 不耐受或產生抗藥性，第二線用藥是安閣靈 (ANA)。

藥華藥於 2025 年公布 Ropeg 用於 ET 的全球臨床三期試驗 SURPASS-ET 正面研究成果，Ropeg 組在臨床反應率優於 ANA 組 (42.9% vs. 6.0%；p=0.0001)，達統計顯著意義。

藥華藥進一步表示，EXCEED-ET 則是作為支持性與確認性證據，用以佐證 Ropeg 治療 ET 療效的科學依據。EXCEED-ET 於北美收納 91 名 ET 全族群患者，根據研究結果顯示，Ropeg 在 ET 全族群中展現良好療效，次群體分析也顯示，在未曾接受任何治療的 ET 患者中，療效表現更為顯著。