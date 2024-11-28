逸達前列腺癌新藥 獲英國上市許可
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 10:31
逸達生技 (6576-TW) 今 (28) 日公告，日前接獲授權夥伴 Accord Healthcare 通知，英國藥物及保健產品管理局已完成前列腺癌新藥 CAMCEVI 42 毫克緩釋注射劑的審查，並授予上市許可。
根據逸達公告，CAMCEVI 42 毫克緩釋注射劑主要用於治療成人晚期前列腺癌，並由授權夥伴 Accord Healthcare 於 2022 年 7 月 26 日向英國藥物及保健管理局 (MHRA) 遞送前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克 6 個月緩針劑的新藥上市申請。
在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據 Nova One Advisor 統計，2022 年全球前列腺癌藥物市場約 164.6 億美元，預估 2032 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 365.4 億美元，預估年複合成長率 (CAGR) 約為 8.3%。
根據 Precision Reports 數據資料顯示，2021 年全球 Leuprolide 市場價值約 24.55 億美元，預估 2027 年將達到 32.64 億美元，預估年複合成長率約 4.86%。
逸達的 CAMCEVI 42 毫克係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式 6 個月緩釋針劑，可改善 30 年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。
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