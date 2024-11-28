逸達前列腺癌新藥 獲英國上市許可

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 10:31

‌



逸達生技 (6576-TW) 今 (28) 日公告，日前接獲授權夥伴 Accord Healthcare 通知，英國藥物及保健產品管理局已完成前列腺癌新藥 CAMCEVI 42 毫克緩釋注射劑的審查，並授予上市許可。

根據逸達公告，CAMCEVI 42 毫克緩釋注射劑主要用於治療成人晚期前列腺癌，並由授權夥伴 Accord Healthcare 於 2022 年 7 月 26 日向英國藥物及保健管理局 (MHRA) 遞送前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克 6 個月緩針劑的新藥上市申請。

‌



在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據 Nova One Advisor 統計，2022 年全球前列腺癌藥物市場約 164.6 億美元，預估 2032 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 365.4 億美元，預估年複合成長率 (CAGR) 約為 8.3%。

根據 Precision Reports 數據資料顯示，2021 年全球 Leuprolide 市場價值約 24.55 億美元，預估 2027 年將達到 32.64 億美元，預估年複合成長率約 4.86%。