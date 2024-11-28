〈2024百貨周慶〉新光三越站前店壓軸周年慶登場 首日湧6萬來客量

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 15:37

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百貨龍頭新光三越周年慶最後壓軸今 (28) 日由台北站前店開打，作為年底最後一波大檔，開店前即湧現排隊人潮，估首日來客破 6 萬人次，新光三越表示，化妝品首日熱賣超過 5 萬組，季節家電首日進帳百台訂單。

新光三越最後一波週年慶號召百萬會員回娘家，可將手上點數折抵為最優惠的商品 (10 點折 1 元)，並強打貨量最齊全、挑戰最低價，從化妝品 3 折起到家用爆品 2 折起等，全面引發搶購熱潮，估首日來客破 6 萬人。

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其中，每年必搶化妝品最低 3 折起明星特惠組，於上午 9 點半即湧現排隊人潮，包括 ESTEE LAUDER 修護急救組、LANCOME NO.1 小黑瓶發燒組、資生堂國際櫃小紅超導電波禮盒組等限量組數，開店 2 小時完售，化妝品首日熱賣超過 5 萬組。

另一方面，新光三越觀察到，今年彩妝業績爆發，由於有效掌握年末耶誕節令商機，購買耶誕系列美妝組同享化妝品單筆 2000 贈 2000 點，成業績黑馬。

而冷氣團報到，全館禦寒商品買氣旺，女性服飾大衣外套、男性機能禦寒外套暖心價全面 5 折起，推升整體業績成長近 10%。

天冷帶動冬被寢具也是今日重頭戲，首日皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺 1.8 折起，直接現省 1 萬多元，開店後秒殺，另發燒話題石墨稀機能冬被款民眾詢問度高。