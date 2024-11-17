本週操盤筆記：輝達財報、日歐央行總裁談話、主要經濟體PMI

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-17 21:50

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本週操盤筆記 (1118-1122)

1. 輝達與零售商財報

輝達財報公布倒數計時，市場普遍看好財報及財測均可優於預期。《巴隆週刊》(Barron"s) 日前報導指出，市場對輝達晶片的需求毋庸置疑，但這也會帶來挑戰。

花旗分析師 Atif Malik 預估，由於硬體供應有限，輝達截至 10 月一季財報的營收可能略低於約 330 億美元的市場預期，而對截至 1 月一季的營收預測料低於 375 億美元的預期。

不過，這並未阻礙 Malik 將輝達股票的目標價從 150 美元上調至 170 美元，並維持買入評級，因為他預計這些供應問題將在接下來幾季逐漸緩解。

Malik 寫道，「我們預計從 4 月一季開始會有更大的『業績超預期和調高預期』，因毛利率隨著 Blackwell 晶片比重的增加而提升。」

2. 日本、歐洲央行總裁談話

日銀 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男將於周一 (18 日) 舉辦記者會。市場正密切關注其言論尋找進一步加息的線索。這是自川普贏得美國總統大選以來，植田和男首次直接談論貨幣政策。

目前，市場對日銀的升息時間究竟是下月還是明年 1 月仍存在分歧。一些分析師認為，鑒於 7 月意外升息引發了 8 月的市場巨震，植田此次講話可能會采取更加謹慎的措辭。如果日銀希望為 12 月 18 日至 19 日的政策會議做好鋪墊，植田可能會釋放出一些鷹派訊號。

大多數經濟學家預計日本央行今年不會再次升息，但近 90% 的經濟學家預估到明年 3 月底利率將上升。值得注意的是，近期日元匯率再度走低，進一步增加了日銀儘快升息的壓力。

10 月歐洲消費者物價指數與 11 月歐元區 PMI 分別將於本周二 (19 日)、周五(22 日) 出爐；歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德將於本周二發表談話。

在上月在今年內第三次降息後，ECB 官員開始討論更寬鬆的政策前景，降息 2 碼 (50 個基點) 的激進措施被擺上檯面。一些 ECB 決策者也轉變態度稱，不排除 12 月降息 2 碼的可能性。若通膨數據支持，他希望看到利率更快地降至中性水準。目前，市場普遍預估 ECB 在 12 月還會降息。

3. 全球 PMI 預覽