美10月PPI增速全面回升 通膨降溫進展停滯

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 21:38

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美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 有所回升，主要是受到投資組合管理和醫院門診護理等服務成本上升影響，進一步證明通膨降溫的過程正在停滯。儘管日前公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 增速符合預期，但這份 PPI 數據似乎正在打擊市場對聯準會 (Fed) 降息周期的鴿派預期。

不過根據芝商所 FedWatch 工具，市場對 Fed 在下個月貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性仍維持近八成，維持利率不變的機率為兩成。

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圖：芝商所 FedWatch 工具

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周四 (14 日) 公布數據顯示，10 月 PPI 年升 2.4%，略高市場預期的 2.3%，前值自 1.8% 上修至 1.9%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，前值自 0% 上修至 0.1%。

10 月 PPI 年升 2.4%，略高市場預期的 2.3%。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 10 月核心 PPI 年增 3.1%，略高市場預期的 3.0%，也高於上修後前值 2.9%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，略高於前值 0.2%。

10 月核心 PPI 年增 3.1%，略高市場預期的 3.0%。(圖：ZeroHedge)

有分析認為，美國今年物價壓力已基本減弱但最近缺乏進展，以及即將上任的川普政府提高關稅的威脅，增加通膨和利率走勢的不確定性。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 在一份報告中表示：「我們應該預期生產者價格會出現更多波動，尤其是在企業在關稅風險下管理供應鏈的情況下。」

整體來看，美國 10 月服務業價格上漲 0.3%，高於 9 月的 0.2% 漲勢，主要受到投資組合管理費用、機票價格和醫療保健等影響。

10 月服務業價格走揚帶動 PPI 指數成長。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，不包括食品和能源組成個人消費支出 (PCE) 物價指數的部分全面走揚，其中 10 月投資組合管理費大幅成長 3.6%，創下 6 個月新高，該指數追蹤美股走勢。另外，機票價格也創下 2022 年底以來最大漲幅、醫療保健類別大多價格也強漲。

10 月投資組合管理費大幅成長 3.6%，創下 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

10 月商品價格在經歷前兩個月下滑後，小幅成長 0.1%；10 月食品和能源價格分別下滑 0.2%、0.3%，這兩個數據抑制 PPI 整體漲幅，然而能源價格對 PPI 的拉低作用已經變小，為 7 月以來最小下拉力道。