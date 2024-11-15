Fed柯林斯：12月降息並非已成定局

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 19:51

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周五 (15 日) 報導，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，聯準會 (Fed) 最終可能需要放慢降息步伐，不過下個月的貨幣政策會議上是否放慢降息步調還為時過早。

柯林斯日前受訪時表示，12 月再次降息當然在談判桌上，但還不是「已成定局的事情」(Done Deal)。她認為從現在開始到下次貨幣政策會議上還會有更多數據出爐，仍有時間權衡怎樣做才是最好的。

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Fed 下次會議將於 12 月 17 日至 18 日舉行，而在這次會議之前還有 11 月通膨、就業數據出爐。Fed 主席鮑爾昨日談話表示，本周公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 略高預期。

柯林斯表示，自己沒有看到任何證據表明通膨正在抬頭，這與鮑爾先前利率政策會後記者會的觀點一致。兩人都認為最近通膨的「黏性」其實是過去幾年物價大幅上漲的呼應或「追趕效應」，例如汽車保險成本上升反映過去汽車價格上漲，而汽車價格的漲勢後來有所回落。

柯林斯說：「就我所知，我沒有看到新的物價壓力證據。最近幾個月通膨走強反而顯現過去 (高通膨) 衝擊的長期影響。」

柯林斯明年即將成為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員之一，她支持 Fed 先前兩次降息舉措，不過她認為將來會找到一個更適合的方法，更緩慢、更謹慎推進政策。

對於目前的利率水準，柯林斯認為仍具限制性，她也支持把利率降至一個既不刺激經濟也不會讓經濟下滑的「中性水準」是合適的。