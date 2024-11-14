美10月CPI增速符合預期 Fed下月將繼續降息1碼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 00:02

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美國最新通膨數據在 10 月仍保持堅挺，凸顯聯準會 (Fed) 對抗通膨緩慢和令人沮喪的本質，雖然降溫速度停滯有時候會持續數月，但這也顯現決策者在控制物價方面面臨持續風險。儘管如此，符合預期的物價增速讓交易員進一步增加 12 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三 (13 日) 公布數據顯示，10 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.6%，符合市場預期，略高於前值 2.4%，自今年 3 月以來首次升溫；按月來看成長 0.2%，連續第四個月成長，符合市場預期並與前值持平。

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美 10 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.6%，符合市場預期 (圖：Zerohedge)

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 10 月年升 3.3%，符合市場預期並與前值持平；10 月核心 CPI 月增 0.3%，也符合市場預期並與前值持平，連續第三個月成長 0.3%。

10 月核心 CPI 月增 0.3%，連續第三個月穩定成長。(圖：Zerohedge)

先前的數據顯示，強勁的消費者支出和經濟成長，Fed 可能對未來幾個月降息的速度保持謹慎態度。

除此之外，Fed 還將不得不應對美國下一屆川普政府一連串新政策，由於川普承諾對進口商品徵收更高關稅，企業已在考慮漲價應對。

對此，Fed 主席鮑爾上周在貨幣政策記者會上表示，這次美國大選對近期的利率決策沒有影響，因為現在還不清楚潛在財政政策變化的時間或實際狀況。

服務業通膨開始回升

美國 10 月服務業通膨開始回升。(圖：Zerohedge)

根據報告，10 月扣除食品和能源的所有項目指數成長 0.3%，意味著服務業通膨又開始回升。

進一步觀察細項，服務業中最大類別住房價格在 10 月成長 0.4%，比 9 月加速成長；10 月業主等效租金──CPI 中最大的個人組成部分──同樣月增 0.4%。另外該月租金指數成長 0.3%、10 月離家指數上升 0.4%，扭轉 9 月下滑 1.9% 的局勢。

服務業中最大類別住房價格在 10 月成長 0.4%，比 9 月加速成長。(圖：Zerohedge)

值得注意的是，10 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 年增 4.6%，與 9 月增速持平，不過比 8 月的 4.5% 進一步成長；按月來看成長 0.3%，較前一個月的 0.55% 有所回率。

10 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 年增 4.6%，與 9 月增速持平。(圖：Zerohedge)

商品通縮已經結束

報告顯示，10 月扣除食品和能源的所有商品指數在過去 12 個月成長 3.3%，為連續第二個月成長，先前在過去一年大部分時間內都在走跌。不過該月不包括二手車在內的核心商品價格下滑 0.2%，為 2024 年來最大跌幅。

10 月扣除食品和能源的所有商品指數在過去 12 個月成長 3.3%，為連續第二個月成長。(圖：Zerohedge)

從報告細項來看，10 月二手車價格上漲 2.7%，創逾 1 年新高、飯店價格成長 0.4%，這些數據可能反應颶風「海倫」(Helene) 和「密爾頓」(Milton) 造成的破壞。10 月機票價格成長 3.2%、健康保險上漲 0.5%，後者是受到 BLS 更新保費來源數據影響。當月機動車輛保險價格略有下滑。

此外，近幾個月來一直在下降的能源成本 10 月份增速與 9 月持平，而食品指數則是月升 0.2%。與去年同期相比，能源價格年減 4.9%，食品價格比去年同期成長 2.1%。特別是雞蛋價格雖然比上月下滑 6.4%，但仍比去年同期大幅高出 30.4%。

展望未來，最新個人消費支出 (PCE) 物價指數報告可能溫和成長，因為該份報告數據來自來自 CPI 以及周四 (14 日) 將公布的生產者物價指數 (PPI) 中的某些類別，其中 CPI 報告中的醫療保險和機票價格強勁成長不影響 PCE 物價指數。

專家看法

摩根士丹利財富管理公司 (Morgan Stanley Wealth Management) 首席經濟策略師 Ellen Zentner 說：「CPI 數據不讓人感到意外，因此就目前而言，Fed 應該會在 12 月再次降息。不過，考慮到圍繞潛在關稅和川普政府其他政策的不確定性，明年的情況就不同了。」

他認為，市場已經在權衡 Fed 在 2025 年降息次數低於此前預期的可能性，而且可能最快在明年 1 月就按下暫停降息鍵。

另有分析指出，儘管通膨數據趨穩，但 Fed 決策者目前看來仍有可能在下個月舉行今年最後一次會議時再降息 1 碼。這首先是因為，儘管一路崎嶇不平，但通膨似乎仍處於降溫趨勢。此外，數據中仍存在一定程度的「追趕型通膨」。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在下個月降息 1 碼的機率為 78.9%，維持利率不變的機率為 21.1%。