輝達Q3財報要來了 有望連八季優於財測

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-18 07:50

‌



AI 領頭羊輝達 (NVDA-US) 將在 20 日公布第三季財報，市場預期財報將優於財測，為連續第八季超前財測，而營收可望年增 83%，淨利有望年增 84%，每股收益估年增 94%。

FactSet 對分析師的調訪顯示，輝達 Q3 財報預測：

‌



營收 330.8 億美元，年增 83%

經調整淨利 184.6 億美元，較去年成長 84%

每股收益 0.72 美元，年增 94%

過去的七個季度以來，受益於 AI 晶片的強勁需求，輝達的獲利表現均超出了市場預期，上週已有需多機構調升輝達目標價。

摩根士丹利：150 美元→160 美元

瑞穗銀行：140 美元→165 美元

瑞銀：150 美元→185 美元

Melius Research：165 美元→185 美元

Piper Sandler：140 美元→175 美元

其中，摩根士丹利分析師 Joseph Moore 預計，輝達第三季業績可望持續強勁成長；但他也提醒，由於輝達新品，尤其是 Blackwell 完全受制於供應，可能會影響第三季表現及前瞻指引。

大摩也直言，輝達正面對過度時期，對股價而言雖可能不是主要催化劑，然衡量 Blackwell 循環未來可望創造顯著增長，依舊將輝達列為投資首選。