輝達Q3財報要來了 有望連八季優於財測
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-18 07:50
AI 領頭羊輝達 (NVDA-US) 將在 20 日公布第三季財報，市場預期財報將優於財測，為連續第八季超前財測，而營收可望年增 83%，淨利有望年增 84%，每股收益估年增 94%。
FactSet 對分析師的調訪顯示，輝達 Q3 財報預測：
- 營收 330.8 億美元，年增 83%
- 經調整淨利 184.6 億美元，較去年成長 84%
- 每股收益 0.72 美元，年增 94%
過去的七個季度以來，受益於 AI 晶片的強勁需求，輝達的獲利表現均超出了市場預期，上週已有需多機構調升輝達目標價。
- 摩根士丹利：150 美元→160 美元
- 瑞穗銀行：140 美元→165 美元
- 瑞銀：150 美元→185 美元
- Melius Research：165 美元→185 美元
- Piper Sandler：140 美元→175 美元
其中，摩根士丹利分析師 Joseph Moore 預計，輝達第三季業績可望持續強勁成長；但他也提醒，由於輝達新品，尤其是 Blackwell 完全受制於供應，可能會影響第三季表現及前瞻指引。
大摩也直言，輝達正面對過度時期，對股價而言雖可能不是主要催化劑，然衡量 Blackwell 循環未來可望創造顯著增長，依舊將輝達列為投資首選。
展望輝達明年第一季營收，目前業界普遍預期約在 365 億美元水準。華爾街普遍仍看好輝達明年展望，也依然以輝達為首選的標普 500 成分股，預估將一路成長到 2026 年。
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