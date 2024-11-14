Fed考慮進一步降息之際 決策者仍對通膨保持警惕

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-14 02:40

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今年稍早外界對美國就業市場降溫速度可能過快的恐慌之後，聯準會 (Fed) 部分決策者在權衡降息的時間、速度、幅度時，正在把注意力轉回通膨的風險上。

根據美國周三 (13 日) 公布的數據，10 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.6%，雖然高於 Fed 的 2% 目標，但符合經濟學家預期。有鑑於此，交易員紛紛押注 Fed 在 12 月 17-18 日降息 1 碼(25 個基點)。

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儘管如此，兩位決策者同日稍晚暗示自己尚未下定決心。數據顯示物價壓力仍在、就業市場正在走軟不過依然保持健康，因此 Fed 有可能放緩降息步伐。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，通膨自 40 年高峰回落取得重大進展後，預料聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會進一步降息。不過她強調謹慎行事的重要性，因為降息太快、太多會超過中性利率，可能讓通膨掉頭重新加速，屆時就要轉換政策方針。

目前政策利率在 4.50%-4.75% 之間，蘿根認為正處在中性利率區間的「上緣」，在這個區間內不會刺激也不會拖累經濟成長。

不過她並未直接提及自己對 Fed 下個月貨幣政策會議上降息是否合適的看法，不過她的言論暗示自己是傾向盡快放慢降息步調立場的決策者之一。

蘿根還指出，通膨面臨升溫風險，包括大選後企業投資以及消費者支出可能激增，不過她不認為失業率 4.1% 的就業市場正在降溫，並沒有出現實質性的惡化。

她還提到，近期美債殖利率上升對經濟的拖累程度可能超過 Fed 的預期，對就業構成下行風險，但她也表示，由於中性利率近年來可能一直在上升，美國貨幣政策對經濟的拖累作用可能沒有看上去這麼大。

通膨往正確方向前進

與此同時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日接受媒體採訪時同樣也指出中性利率上升的可能性，表明 Fed 可能不需要像其他情況那樣大幅降息。

卡什卡里說，周三公布的 10 月 CPI 數據似乎表明通膨正朝著正確方向發展，自己對此有著充足的信心，但還需要一點耐心，在下次貨幣政策會議召開前還有一個月的時間分析數據。

他日前曾表示，就業市場不太可能走軟到影響 Fed 下次會議決策，先前決定利率按兵不動而非降息主要是考量通膨數據。

蘿根和卡什卡里是今年在 FOMC 並沒有投票權，他們是 2026 年投票委員。

市場分析認為，最新的通膨數據不會成為下個月降息的絆腳石，特別是因為物價上漲的部分動力還自住房通膨。Fed 官員指出，新租約數量持續下滑，表示信心將下降。