馬斯克站隊成功 X平台前景看俏 七大銀行團可望擺脫130億美元債務

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 13:30

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三位銀行消息人士稱，川普當選後，成功站隊的馬斯克讓一些華爾街銀行燃起希望，盼望盡快擺脫當年支持馬斯克收購 X 平台 (前身推特) 而積累的 130 億美元債務。

多位銀行消息人士透露，參與此次貸款聯盟的摩根士丹利（Morgan Stanley）和美國銀行（Bank of America）等機構，認為馬斯克與川普之間的密切關係，可能會提高 X 平台的商業前景。如果這一預測成真，銀行們將能夠在不承受重大損失的情況下出售這筆債務。

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提供融資的銀行通常會迅速將相關債務出售給其他投資人，把這筆融資從資產負債表剔除，以及通過收取費用賺錢。

馬斯克兩年前以 440 億美元買下社群媒體推特，將其私有化。當時馬斯克跟摩根士丹利和美國銀行等 7 家銀行借款 130 億美元，雖然馬斯克有支付銀行利息，但是 130 億美元貸款「慘被套牢」（hung），給銀行的資產負債表帶來壓力。

這係因馬斯克對平台的重大改變，包括大規模裁員和一些引發廣告商擔憂的社交媒體動態，導致該債務的價值下降，違約風險上升，令該貸款聯盟一直無法將這筆貸款出售給投資者。

最近幾個月，隨著美國大選的臨近，部分銀行消息人士表示，X 平台的流量有所增加。馬斯克接手 X 平台後，重新恢復川普的帳號，許多用戶也因此回流。川普在選舉期間的頻繁發帖，吸引了大量關注。

然而，馬斯克與新政府的密切關係是否能夠真正幫助 X 平台重振業務，仍然是個未知數。有消息人士指出，這種關係可能會進一步分裂 X 的用戶基礎。新興平台如 Bluesky 和 Meta 的 Threads，已因選舉以來 X 用戶流失而受益。

根據網路分析公司 Similarweb 的數據，X 平台在選舉日的美國網絡流量達到今年最高點，訪問量為 4230 萬，選舉翌日再增 10%，達到 4650 萬。然而，到了週末，流量又回落至正常水準。數據顯示，11 月 6 日有 115,000 名美國用戶停用 X 賬戶，這是馬斯克接管以來的最高紀錄。

X 平台預計將在下個月季度結束後向貸款聯盟報告最新的財務狀況，銀行將根據報告決定是否繼續持有這筆債務，或尋求與投資者的接洽。

此貸款聯盟還包括巴克萊銀行（Barclays）、三菱 UFJ（Mitsubishi UFJ）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、瑞穗銀行（Mizuho）和法國興業銀行（Societe Generale）。

法國巴黎銀行和法國興業銀行拒絕回應，其他銀行則未立即回應評論請求。

消息人士指出，各銀行根據對該債務的前景評估，對這筆貸款的價值進行了不同程度的減記。其中一位貸方每周都在標記潛在損失，並已提撥準備金以應對這些損失。據報導，2022 年底貸款聯盟嘗試出售這筆債務時吸引了投標，但銀行將承擔債務面值高達 20% 的損失。