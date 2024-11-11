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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.57元，預估目標價為31.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.57元，其中最高估值2.05元，最低估值-1.45元，預估目標價為31.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.05(2.05)2.242.352.39
最低值-1.45(-1.45)-1.78-1.63-0.15
平均值-0.06(-0.04)0.340.311.12
中位數-0.57(-0.27)0.250.211.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值62.05億69.15億78.23億
最低值56.51億56.27億66.28億
平均值59.83億63.82億72.25億
中位數60.39億64.93億72.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.61-0.69-0.60-0.32
營業收入29.65億37.55億40.71億46.56億49.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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