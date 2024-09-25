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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估上修至-0.25元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 18:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.8元上修至-0.25元，其中最高估值2.05元，最低估值-1.45元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.05(1.83)2.242.352.39
最低值-1.45(-2.24)-1.78-1.522.39
平均值0.01(-0.52)0.430.442.39
中位數-0.25(-0.8)0.690.492.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值62.05億70.81億78.23億
最低值56.63億56.52億66.48億
平均值59.59億64.69億72.35億
中位數59.85億65.72億72.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.61-0.69-0.60-0.32
營業收入29.65億37.55億40.71億46.56億49.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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