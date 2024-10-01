鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.57元，預估目標價為31.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.57元，其中最高估值2.05元，最低估值-1.45元，預估目標價為31.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05(2.05)
|2.24
|2.35
|2.39
|最低值
|-1.45(-1.45)
|-1.78
|-1.52
|-0.15
|平均值
|-0.05(0.01)
|0.36
|0.35
|1.12
|中位數
|-0.57(-0.26)
|0.28
|0.39
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62.05億
|69.15億
|78.23億
|最低值
|56.63億
|56.52億
|66.48億
|平均值
|59.58億
|63.94億
|72.36億
|中位數
|59.82億
|65.04億
|72.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.61
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|營業收入
|29.65億
|37.55億
|40.71億
|46.56億
|49.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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