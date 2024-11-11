鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.43元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 12:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.43元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.9元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.92
|2.21
|2.78
|最低值
|-0.9(-0.9)
|-0.24
|-1
|1.17
|平均值
|-0.51(-0.49)
|0.63
|1.51
|2.03
|中位數
|-0.43(-0.41)
|0.66
|1.64
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.69億
|67.49億
|81.83億
|94.66億
|最低值
|48.92億
|56.55億
|64.79億
|75.36億
|平均值
|50.46億
|62.94億
|74.08億
|82.71億
|中位數
|50.61億
|63.34億
|73.14億
|81.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|0.00
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為50.50元
上一篇
下一篇