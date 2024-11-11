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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.43元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 12:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.43元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.9元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.17(-0.17)0.922.212.78
最低值-0.9(-0.9)-0.24-11.17
平均值-0.51(-0.49)0.631.512.03
中位數-0.43(-0.41)0.661.642.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.69億67.49億81.83億94.66億
最低值48.92億56.55億64.79億75.36億
平均值50.46億62.94億74.08億82.71億
中位數50.61億63.34億73.14億81.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-4.03-3.78-3.16-1.73
營業收入0.006.15億12.96億22.40億36.65億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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