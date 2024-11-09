鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 06:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.61元，其中最高估值1.96元，最低估值1.25元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.15
|2.31
|2.28
|最低值
|1.25(1.25)
|0.68
|0.96
|1.05
|平均值
|1.6(1.56)
|1.49
|1.77
|1.89
|中位數
|1.61(1.56)
|1.49
|1.73
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|301.90億
|316.62億
|332.89億
|335.89億
|最低值
|288.73億
|285.30億
|287.72億
|288.73億
|平均值
|296.98億
|297.31億
|302.31億
|304.38億
|中位數
|297.81億
|295.28億
|298.22億
|301.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.38
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|營業收入
|278.12億
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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