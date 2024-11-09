鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為31.79元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.27元，其中最高估值2.05元，最低估值-1.45元，預估目標價為31.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05(2.05)
|2.87
|3.49
|3.64
|最低值
|-1.45(-1.45)
|-1.78
|-1.63
|-0.15
|平均值
|-0.04(-0.03)
|0.59
|0.71
|1.96
|中位數
|-0.27(-0.25)
|0.68
|0.5
|2.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.65億
|71.80億
|78.23億
|74.67億
|最低值
|56.51億
|56.27億
|66.28億
|74.67億
|平均值
|61.00億
|65.42億
|72.71億
|74.67億
|中位數
|61.88億
|67.78億
|73.62億
|74.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.61
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|營業收入
|29.65億
|37.55億
|40.71億
|46.56億
|49.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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