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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為31.79元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.27元，其中最高估值2.05元，最低估值-1.45元，預估目標價為31.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.05(2.05)2.873.493.64
最低值-1.45(-1.45)-1.78-1.63-0.15
平均值-0.04(-0.03)0.590.711.96
中位數-0.27(-0.25)0.680.52.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值65.65億71.80億78.23億74.67億
最低值56.51億56.27億66.28億74.67億
平均值61.00億65.42億72.71億74.67億
中位數61.88億67.78億73.62億74.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.61-0.69-0.60-0.32
營業收入29.65億37.55億40.71億46.56億49.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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