〈熱門股〉萬海 短多雙箭齊發 周線連3紅拚收復百元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-02 10:20

‌



萬海 (2615-TW) 本周宣布將重砸約 520 億元訂造 8 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料貨輪，展現未來發展遠洋航網的企圖心，而短期來看，市場不排除美東碼頭將再次罷工，有利整體運價持穩反彈，萬海股價周漲 8.4%，最高來到 94.2 元，周線連 3 紅，多頭有挑戰收復百元價的意味。

海運業近二周運價築底，主因又傳出，美國貨主正在避開美東和墨西哥灣沿岸港口，市場預期，美東碼頭不排除 1 月再度罷工。

‌



甚至已有分析師預測，美國總統大選結果底定後，若美東再罷工，要再次在短期間內結束不容易，原因是，勞資合約的關鍵癥結點在於碼頭發展自動化，而這個問題並不易達成共識。

另一方面，投資人關注萬海的長期動向，萬海宣布，基於集團長期發展和整體營運考量，將向韓國二個造船廠合計購置 8 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料船，預計總斥資金額達 520 億元。

截至上半年，萬海美國線營收占比 28%，而南美營收占比已來到 18%，萬海尤其看好未來在南美新興市場的發展潛力。