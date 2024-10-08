海運運價修正 長榮9月營收連2減

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-08 18:44

‌



貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (8) 日率先海運業者公布 9 月合併營收，來到 446.37 億元，月減 16.27%，為連 2 月下滑，主要反映國際海運價格的修正，但仍年增 82.41%。

‌



展望第四季，ILA 和 USMX 取得臨時協議，美東港口罷工快速落幕，暫時緩解供應鏈危機，又目前海運市場進入產業淡季，使中國黃金周後聯盟航商進行市場運力調整。

目前主要的東西向往返航線 (包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲 - 北歐和地中海)，第 40 周 (9 月 30 日至 10 月 6 日) 至第 44 周 (10 月 28 日至 11 月 3 日) 期間共取消 100 個航班，取消率為 14%。

貨攬業者進一步說明，其中 63% 的空白航班發生在跨太平洋東行航線，23% 發生在亞洲 - 北歐和地中海航線，14% 發生在跨大西洋西行航線。