「請叫我徐博士」！徐旭東再次獲頒名譽博士 遠東集團聚焦綠能、ESG

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-02 15:02

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遠東集團董事長徐旭東今 (2) 日獲頒淡江大學名譽博士學位，徐旭東笑稱，要大家叫他「徐博士」，也是繼 2002 年陽明交通大學之後，再次接受大學頒贈名譽博士學位。徐旭東也於致詞時提到，遠東集團未來的發展重點將聚焦在 Green(綠能) 以及 ESG。

淡江大學於今日舉辦 74 週年校慶慶祝大會，由校長葛煥昭頒贈名譽博士學位予遠東集團董事長徐旭東。徐旭東也親自出席，集團旗下 10 大上市 (櫃) 企業經營團隊也共襄盛舉。

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淡江大學校長葛煥昭 (左) 頒贈名譽博士學位予遠東集團董事長徐旭東 (右)。(圖：遠傳提供)

遠東集團為台灣知名企業，轄下十大產業以及 10 家上市 (興) 櫃公司，所屬公司共 243 家，資產總額超過新台幣 3 兆元，營業額超過新台幣 7000 億元，員工人數超過 5.7 萬人，事業範圍與台灣人的食衣住行育樂，密切交織。

在徐旭東領導下的遠東集團，持續投資擴展，進行產業的垂直及水平整合，營運觸角擴展至世界各地，不僅獲利穩健，更是逐年成長、遼闊壯大。

淡江大學頒贈名譽博士學位，肯定徐旭東董事長的三大貢獻：

一、學術及專業上有特殊成就及貢獻，有益人類福祉

徐旭東接掌集團後，引領產業創新，進行跨界多角化經營，同時積極配合國家發展方向，參與政府重要建設，包括成立台灣首座通訊園區，促進電信通訊產業的群聚效應；參與國家網路寬頻建設，配合國家交通政策，推動高速公路電子收費計畫，使台灣進入交通電子化新紀元，獲得國際多項殊榮肯定，為台灣爭光。

從而獲得多項國內外重要獎項肯定，包括 2012 年國際財經雜誌《Corporate Government Asia》之亞洲最佳 CEO、2013 年《安永企業家獎》「領袖標竿企業家獎」、2016 年榮獲馬英九總統頒發「二等景星勳章」、並在 2021 年獲遠見高峰會授予「終身成就獎」。

2010 年台北花博會上，更打造全球首座 100% 回收寶特瓶的綠建築「遠東環生方舟」，環保創新享譽國際。近年來徐旭東積極推動實踐 ESG，打造永續成長策略，推動經營策略與 ESG 各面向結合，連續七年帶領遠東集團成為「TCSA 台灣企業永續獎」與「GCSA 全球企業永續獎」中，獲獎最多的企業集團。

徐旭東也致力於以愛心回饋社會，長期捐助需要幫助的弱勢兒童及家庭。過去，台灣遭遇 921 地震、莫拉克颱風、高雄氣爆、八仙塵爆等重大災難事件時，迅速整合遠東集團人力、物力、醫療、電信等資源，在第一時間深入災區前線支援，與民眾共度難關。近年來以數位科技推動公益，「偏鄉視訊醫療」及「協助學校進行節能」等方案，讓台灣更多地方能夠藉以提升生活品質。

二、於文化、學術交流有重大貢獻

遠東集團創辦人徐有庠先生設立「徐元智先生紀念基金會」及「徐元智先生醫藥基金會」，並成立「亞東紀念醫院」、「元智大學」、「亞東科技大學」等組織。

徐旭東董事長持續擴大遠東公益事業規模，贊助各項文教活動及醫療研究與救助，培育人才並鼓勵創新、促進文化、醫療、教育、科技、藝術及建築等領域發展，也特別設立以科技創新為宗旨的「徐有庠先生紀念基金會」，每年定期舉辦「有庠科技獎」以表彰科技卓越人才。

徐旭東推動中西文化交流同樣不遺餘力，長期支持傳統文化的明華園戲劇團演出、孔孟學會的儒學推廣、資助台灣的藝術家前往美國短期交流培訓，或是引進世界知名馬戲太陽劇團來台演出。

因關懷國家社會長遠發展，邀請知名國內外學者專家彙編一系列遠東白皮書，為台灣提出具體可行且具前瞻性之建議。同時，徐董事長也致力舉辦各類演講論壇活動，多次邀請諾貝爾得獎學者、國際建築大師來台交流，提升台灣軟實力。

三、對淡江大學之發展有特別重大貢獻

統領十大產業、200 餘家關係企業，身兼數職，具備大格局，卻仍深入細節，徐董事長有一套經營事業的獨到見解，除承繼父親徐有庠先生「誠慎勤樸」的企業精神，加上了創新 (Innovation)，讓集團能在變革愈來愈快的環境中站穩腳步並成長茁壯、穩健、創新加上國際視野，徐董事長的經營理念，透過媒體報導或專訪被更多人看見，不管在個人成長、企業經營，甚至管理公共事務，都能獲得相當啟發。

淡江大學的經營理念，以「承先啟後，塑造社會新文化，培育具心靈卓越的人才 」為使命，徐旭東董事長的卓越貢獻，正是最佳典範，相信在頒贈名譽博士的同時，也能鼓勵年輕學子見賢思齊，認真學習努力向前，開創自己的璀燦人生。

徐旭東指出，自己沒有因為獲頒名譽博士而感到開心，反而覺得自己肩上的責任更重，遠東集團除了將以 Green 及 ESG 為集團未來發展的重心，徐旭東也特別點出「Science Technology」的重要性，認為需持續強化集團的科學技術，並持續秉持「Try New Things」的公司折學。