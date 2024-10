鴻海旗下鴻騰與沙國Alrajhi成立合資企業 將在當地生產EV充電產品

‌



Alrajhi 的重要子公司 Next Charger 擁有當地充電樁產業的豐富經驗,同時也與主要歐洲品牌及本地經銷商的長期合作,相關經驗將應用於合資企業,加速未來取得驗證的產品策略。

此次雙方合作也得到了沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲 · 本 · 薩勒曼 · 阿勒沙特王子 (H.E. Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud)、工業和礦產資源部長班達爾 · 阿爾霍拉耶夫 (H.E. Bandar Alkhorayef) 以及政府部長哈馬德 · 阿爾謝赫 (H.E. DR. Hamad Al AlSheik) 的支持,反映出當地政府的強力支持。