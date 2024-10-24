鴻海旗下鴻騰與沙國Alrajhi成立合資企業 將在當地生產EV充電產品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 09:58

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鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (06088-HK) 宣布，與 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons(Alrajhi) 共同成立合資企業，將在沙烏地阿拉伯本地製造電動車 (EV) 充電站，支持沙烏地阿拉伯 2030 願景，並鞏固該國在可再生能源及技術創新領域的領導地位。

鴻海昨日晚間公告，透過子公司 Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.，取得 Smart Mobility SJSC(名稱待主管機關正式核准)50% 股權，交易金額 5000 萬美元。

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鴻騰表示，充電樁產品通過了沙烏地阿拉伯標準、計量與品質組織（SASO）的認證，合資企業將重點開發針對沙烏地阿拉伯特殊環境條件的高品質充電站，鑑於當地強烈的日照，產品已進行紫外線測試，以確保耐用性。

Alrajhi 的重要子公司 Next Charger 擁有當地充電樁產業的豐富經驗，同時也與主要歐洲品牌及本地經銷商的長期合作，相關經驗將應用於合資企業，加速未來取得驗證的產品策略。

此次雙方合作也得到了沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲 · 本 · 薩勒曼 · 阿勒沙特王子 (H.E. Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud)、工業和礦產資源部長班達爾 · 阿爾霍拉耶夫 (H.E. Bandar Alkhorayef) 以及政府部長哈馬德 · 阿爾謝赫 (H.E. DR. Hamad Al AlSheik) 的支持，反映出當地政府的強力支持。

費哈德王子在簽署開幕致詞時強調，在王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼（HRH Crown Prince Mohammad Bin Salman）領導下的共同願景，致力於為沙烏地阿拉伯創造一個可持續且多元化的未來，這項合資企業將推動沙烏地阿拉伯新能源汽車領域的成長。

Alrajhi 董事長薩利赫 · 蘇萊曼 · 阿卜杜勒阿齊茲 · 阿勒拉吉 (Saleh Suleiman Abdulaziz AlRajhi) 表示，透過減少沙烏地阿拉伯對進口人才的依賴、同時加強培養本土專業技能，期待能促進就業機會，並提升技術自給能力，與鴻騰的合作將有助於邁向本地製造。