鉅亨網新聞中心 2025-07-08 16:20

‌



日產想求生、鴻海想造車：百年車廠搭上代工龍頭 能雙贏？(圖:shutterstock)

日產近年來深陷泥淖，不僅在全球兩大市場中國與美國的銷售持續低迷，新車型研發也出現滯後。根據財報，日產在 2024 財年（至 2025 年 3 月止）淨虧損高達 6709 億日元。雪上加霜的是，與本田汽車（Honda）的業務整合談判在歷時兩個月後宣告破裂，直接導致被譽為「救火隊長」的 CEO 內田誠下台。

‌



今年 4 月 1 日，艾斯皮諾（Ivan Espinosa）接任新 CEO，並於 5 月迅速公布名為「Re:Nissan」的經營重建計畫，目標在全球範圍內削減 2 萬個工作崗位，並評估關閉包含日本在內的多個生產基地。儘管日產官方否認了《讀賣新聞》關於關閉追濱及湘南工廠的報導，但在 6 月的年度股東大會上，新管理層仍面臨股東對於虧損與重組計畫的嚴厲質疑。

此次成為焦點的追濱工廠，自 1961 年啟用以來便是日產的核心生產基地之一，年產能達 24 萬輛，更是日產首款量產電動車 Leaf 的誕生地。然而，數據顯示其 2024 年的產能利用率僅約 40%，已成為公司的沉重負擔。如何有效利用閒置產能，同時保住日本國內的供應鏈網絡，成為日產管理層的燙手山芋。

鴻海造車野心 加速與日車廠合作

另一方面，事件的另一主角鴻海，正積極尋求從智慧型手機代工向多元化業務轉型，電動車是其最核心的目標。自 2020 年董事長劉揚偉宣布進軍電動車領域，目標在五年內搶佔全球 10% 市佔率以來，鴻海便動作頻頻。儘管初期低估了汽車產業的複雜性，但其決心未曾動搖，陸續發表了包括 Model T、Model V、Model B 等多款自有開發車型。

近年來，鴻海加速向日本汽車產業靠攏。今年 4 月，鴻海在東京召開電動車業務策略說明會，明確表示最晚將於 2027 年在日本市場推出多款電動車，並直言希望與日產合作。富士康電動車首席策略長關潤更指出：「考量到與日產的兼容性，與日本汽車製造商合作將是我們的優勢。」隨後在 5 月，鴻海便宣布與三菱汽車達成協議，將為其開發並供應一款電動車。

追濱工廠再利用 可望創造雙贏

知情人士透露，此次協商的核心在於追濱工廠的再利用。鴻海希望藉助日產現有的成熟生產設施，在日本建立其電動車的生產基地；而日產則可以透過轉讓閒置產線給鴻海，大幅提升工廠的稼動率，減輕財務壓力。更重要的是，此舉能穩定追濱工廠周邊由數百家零件商組成的供應鏈體系，避免因關廠引發的連鎖效應。

儘管日產方面對此消息仍持謹慎態度，表示「仍在謹慎評估此方案是否能真正推動經營重建」，但從雙方的需求來看，合作的可能性極高。對日產而言，這是在不關閉具歷史意義工廠的前提下，實現資產活化的務實選擇。對鴻海而言，這是一條切入日本市場、實現其「電動車代工」夢想的捷徑。