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〈鴻海科技日〉鴻騰展AI伺服器連接解決方案 電流、液冷產品到位

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 15:20

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鴻騰AI伺服器液冷快接頭。(鉅亨網記者彭昱文攝)

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密科技 (06088-HK) 在今年鴻海科技日 HHTD24，展示一系列創新產品，聚焦 AI 資料中心與智慧車用領域，當中包含 AI 伺服器大電流連接器及線纜與液冷快接頭、CPO 高速連接解決方案等。

在 AI 資料中心展區，鴻騰推出多款高性能產品，從創新的概念展示到可量產的技術與產品，首先是大電流連接器及線纜與液冷快接頭，除了符合標準規範外，更能滿足新世代 AI 機櫃對於散熱與電流傳輸的需求。


鴻騰與夥伴共同開發的 CPO（Co-Packaged Optics）高速連接解決方案，利用先進的矽光子光學技術，顯著提升數據傳輸效率，並減少信號衰減，為 AI 應用提供強大支援。

創新應用方面，FITConn 800G 高速連接器模組首次實體化，消除傳輸過程中的數據損耗，顯著提高連接性能。

在智慧車用領域，鴻騰則展出包括 Smart Access System 利用數位鑰匙技術，通過智能手機輕觸解鎖和啟動車輛；HMI/Dashboard 平台提供實時車輛監測，強化用戶的控制感。

另外，mmWave Radar Module 則能即時識別周圍潛在危險、確保騎行安全；Biometric Monitoring System 結合生物識別技術，全面監控騎行者的健康狀況，幫助用戶做出積極健康決策。

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鴻海鴻騰精密AI伺服器連接器連接線水冷快接頭

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