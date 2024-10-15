〈財報〉美銀Q3業績優預期 股票交易與投行業務表現亮眼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 20:21

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美國銀行 (Bank of America) 周二 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季股票交易與投行業務熱絡，但利息淨收益 (NII) 較去年同期有所下滑，不過降幅低於華爾街分析師預期，推升該行上季營收、獲利均優於分析師預期，提振盤前股價擺脫稍早下跌頹勢漲逾 2%。

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根據財報，美銀第三季 (截至 9/30) 營收年增不到 1% 報 254.9 億美元，優於分析師預估的 253 億美元；淨利降至 69 億美元，合每股獲利報 0.81 美元，優於分析師預估的 0.77 美元，去年同期淨利報 78 億美元或每股獲利 0.9 美元。

圖：美銀財報

值得注意的是，美銀第三季 NII─銀行從貸款中賺取的利潤與從存款中支付的利潤之間的差額─年減 3% 至 140 億美元，不過比今年第二季成長 2%，降幅也低於分析師預估的 3.4%。

第三季營收按業務劃分：

固定收益營收成長 8% 至 29 億美元，高於分析師預期的 27.4 億美元，主因是受匯率和利率活動走強影響

股票交易營收躍升 18% 至 20 億美元，高於 18.1 億美元的預期，原因是現金和衍生品交易量增加

投行業務費用收入年增 18% 至 14.4 億美元，高分析師預期的 12.7 億美元；投行業務營收年增 15%，優於分析師預期

財富和投資人管理營收年增 8% 至 58 億美元；客戶存款成長 18% 至 4.2 兆美元

投行業務的表現優於預期，凸顯期待已久的交易撮合反彈正在站穩腳步，幫助美銀的每股獲利表現優於分析師預期。

該行執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 在聲明中表示，公司受惠「投資銀行業務和資產管理費用的年增以及銷售和交易收入」。

另外，該行第三季 15 億美元的信貸損失撥備高於去年同期的 12 億美元，但略低於分析師預估的 15.7 億美元。

美銀財務長 Alastair Borthwick 表示資產品質穩固，更高的利率給借款人帶來壓力並增加違約風險，讓銀行為此類貸款損失建立更大的準備金。