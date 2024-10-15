跟進微軟 谷歌打造AI帝國也得靠核能發電

鉅亨網編譯許家華 2024-10-15 11:46

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谷歌周一 (14 日) 宣布與私營企業 Kairos Power 達成合作協議，將利用小型模組化反應堆（SMRs）為其人工智慧技術提供 500 兆瓦的電力。根據計畫，首座反應堆預計將於 2030 年投入運行，其餘反應堆將在 2035 年前陸續啟用。

谷歌能源與氣候高級總監 Michael Terrell 在一篇部落格文章中指出：「電網需要新的電力來源，以支持推動重大科學進步的人工智慧技術。」此舉措反映大型科技公司日益重視低碳能源。

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此前不到一個月，微軟 9 月宣布與 Constellation Energy 達成合作協議，計劃從位於賓夕法尼亞州的三哩島核電廠獲取電力。這項合作將使微軟能夠獲得高達 800 兆瓦的電力，以支持其人工智慧數據中心的運行。儘管三哩島核電廠在 1979 年曾發生部分熔毀事故，但該電廠的一個反應堆將於 2028 年重新啟用，以滿足未來的電力需求。

Terrell 補充道，選擇 SMRs 的原因在於其較小的規模和模組化設計，因為體積小可以縮短建設時間，且可適應更多種地形，意味部署地點更加靈活，又因其模組化設計，SMRs 的建設和運行過程更具可預測性，能減少延誤和成本超支的風險。

此外，SMRs 通常具備更高的安全性設計，能在更小的範圍內有效管理核能的風險，且與其他可再生能源技術的協同運作更良好，利於實現更穩定的電力供應。

目前，谷歌和微軟並非唯一進軍低碳核能的科技巨頭。亞馬遜最近與休斯頓的 Talen Energy (TLN-US) 達成協議，支付 6.5 億美元購買一處靠近 Talen 電廠的地點，以便直接獲取電力，而無需連接到更大的傳輸電網。