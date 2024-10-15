10月紐約聯準銀行製造業指數暴跌至-11.9 創5個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 23:10

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由於訂單和出貨量下滑，美國紐約州製造業活動本月重新進入萎縮狀態，與低迷的製造業一致。

紐約聯準銀行周二 (15 日) 公布數據顯示，該行調查的 10 月紐約州製造業指數下滑 23.4 點至 - 11.9，創 5 個月新低，遠遠不及市場預期的 3.6，也遠低 9 月的 11.5。該指數曾在 9 月飆升至 30 個月高點，此前連續陷入 9 個月萎縮。(數據低於零表明經濟萎縮)

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10 月紐約聯準銀行製造業指數跌至 - 11.9，創 5 個月新低。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，6 個月整體活動前景指數升至 38.7 的 3 年高點，顯示該州製造商對經濟前景更為樂觀。一項衡量目前新訂單的指標下降近 20 點，至負 10.2 點，而一個月前該指標曾攀升至 2023 年 4 月以來新高；出貨指數報 - 2.7，比前一個月下降了近 21 點。

值得注意的是，就業指數反彈至 4.1，這是一年來的首次擴張，而工作時間指標也有所攀升。與此同時，紐約聯準銀行的原物料支付價格指數升至 29，創 6 個月新高，而國營製造商的物價指數也正在加速上升。

原物料支付價格指數升至 29，創 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

兩年多來，紐約州的數據每月都有大幅波動的趨勢。該報告是將在未來幾周內公布的幾個地區聯邦準備銀行工廠指數中的第一個。