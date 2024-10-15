〈財報〉需求復甦 愛立信Q3業績超預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-15 19:32

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瑞典電信公司愛立信 (Ericsson) 周二 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，在北美 5G 設備需求反彈對動下，電信設備市場出現改善跡象，該季營收、獲利雙雙打敗分析師預期，激勵股價飆升。

截稿前，愛立信在瑞典上市的股價上漲 9.83%，每股暫報 86.02 瑞典克朗。

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根據財報，儘管愛立信第三季營收年減 4% 至 618 億瑞典克朗，但仍打敗分析師 616 億瑞典克朗預期；該季淨利報 73.27 億瑞典克朗 (約 7 億美元)，遠超去年同期的 39 億瑞典克朗，也大超分析師平均預估的 57.5 億瑞典克朗。

丹麥銀行信貸研究分析師 Mads Lindegaard Rosendal 表示：「淨銷售額比去年同期僅下降 4%，與第二季度 7% 的降幅相比，這是一個明顯的改善。」

愛立信執行長艾柯霍姆 (Borje Ekholm) 受訪時說：「由於各種原因，這是一個具有挑戰性的市場。所以我們開始看到一些跡象表明市場正在走穩，讓人感到鼓舞。」

對於北美 5G 設備需求反彈，艾柯霍姆表示：「北美是第一個推出 5G 的地區，當然他們也是低一個放慢步伐的地方，不過他們現在又回來了...... 所以助長我們看到的樂觀情緒。」

他說：「整體來說，推動 5G 需求的實際上是我所說的消費者行動網路的成長。因此，數據繼續以相當高的速度成長。這當然需要新的投資。」

另外，北美地區的成長抵消東北亞和東南亞地區第三季銷售額的急劇下滑。電信公司最近一直把重點放在印度等發展中市場。

艾柯霍姆說：「印度有點...... 你可以稱之為扭曲。」他指出，印度「在 2023 年以前所未有的速度」推出 5G 銜接，推高這段時期的銷量。他堅持認為公司在該地區有成長機會，與此同時由於在中國的業務減少，受到了一些傷害。