〈快訊〉美9月非農新增就業人數超預期、失業率下滑 美股期貨短線拉升
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-04 20:38
美國勞工部周五 (4 日) 公布數據顯示，9 月非農就業新增 25.4 萬人，遠超市場預期的 14.7 萬人，前值自 14.2 萬人大幅上修至 15.9 萬人；9 月失業率降至 4.1%，略低市場預期與前值 4.2%。
數據公布後，交易員對聯準會 (Fed) 未來 4 次貨幣政策會議降息幅度的預期不到 100 個基點，另外對 11 月會議降息 2 碼 (50 個基點) 的押注下調。
薪資方面，美國 9 月平均每小時薪資年增 4.0%，高於市場預期的 3.8%，也高於修正後前值 3.9%，按月來看成長 0.4%，高市場預期的 0.3%，前值上修至 0.5% 。另外該月勞動參與率報 62.7% ，符合市場預期且前值持平。
美國 9 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 25.4 萬人，預期 14.7 萬人，修正後前值 15.9 萬人
- 失業率報 4.1%，預期 4.2%，前值 4.2%
- 平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
- 平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 3.8%，修正後前值 3.9%
- 平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.5%
- 勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%
美國非農就業報告公布後，美元指數短線拉升逾 60 點，公債殖利率拉升，現貨黃金下挫。美元指數短線拉升逾 60 點，現報 102.41。
美股期貨短線拉升，那斯達克 100 指數期貨漲 0.6%。美國 10 年期公債殖利率短線拉升，現報 3.959%。現貨黃金短線下挫，現報每盎司 2,641.21 美元。
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