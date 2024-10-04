中東危機擔憂 國際油價有望創兩年來最大單周漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-04 20:02

‌



國際油價將創下兩年來最大單周漲幅，因擔心以色列可能決定攻打伊朗石油設施，以報復伊朗隊其領土的導彈襲擊。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.44%，至每桶 78.74 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 1.56%，至每桶 74.86 美元。

‌



美國總統拜登日前表示，美國正在討論是否支持對伊朗能源基礎設施的潛在攻擊，布蘭特原油價格在前一天飆升 5% 後，周五 (4 日) 繼續上漲。一名美國官員後來表示，美國政府仍在與以色列談判，尚未做出任何決定。

隨著敵對行動的升級，中東石油供應中斷的可能性增加，本周原油價格飆升近 9%。以色列和伊朗，以及德黑蘭在黎巴嫩、加薩和葉門的代理人，在過去的一年裡一直在對峙，引發了大眾對全面衝突的擔憂，這種衝突可能會拖累其他國家。

SEB AB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示：「儘管出現最壞情況的可能性非常低，但在我們等待以色列對伊朗的報復性襲擊之際，所有人仍在為未來幾天會發生什麼而緊張。」

伊朗本周早些時候向以色列發射了一連串飛彈，此前以色列加強對德黑蘭支持的真主黨的進攻，包括向黎巴嫩南部派遣部隊。七國集團 (G7) 呼籲該地區國家「採取負責任和克制的行動」。

據了解，中東約占全球原油供應的三分之一。近幾個月來，伊朗的日產量約為 330 萬桶，使其成為石油輸出國組織 (OPEC) 的第三大產油國。

花旗集團 (C-US) 估計，以色列對伊朗出口能力的重大打擊可能會讓油市每天減少 150 萬桶供應。如果以色列襲擊小型基礎設施，可能會損失 30 萬至 45 萬桶石油。

也有人擔心，德黑蘭可能會以鄰國的能源基礎設施或重要的荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 等供應路線為目標，從而加大賭注。 Clearview Energy Partners 表示，如果位於波斯灣入海口的航道中斷，原油價格可能每桶上漲 13 至 28 美元。

其他人則對市場出現重大混亂的可能性持懷疑態度。ANZ Group Holdings Ltd. 表示，以色列對伊朗石油設施的攻擊是「最不可能」的選擇。分析師 Daniel Hynes 和 Soni Kumari 在報告中表示，此舉將使包括美國在內的以色列合作夥伴感到不安，也可能招致德黑蘭更嚴厲的回應。

儘管如此，選擇權市場仍在發出警訊，投資人押注油價可能進一步上漲。截至周四收盤，西德州中質原油看漲選擇權與看跌選擇權溢價為兩年半來最大，隱含波動率也大幅上升。