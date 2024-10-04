〈新股IPO〉中國快遞公司閃送那斯達克掛牌 股票代號「FLX」

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-04 19:33

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中國快遞公司「閃送」(BingEx) 周五 (4 日) 表示已在美國首次公開發行 (IPO) 中融資 6,600 萬美元、估值達到 11.7 億美元，表明投資人風險偏好回升，而且監管障礙有所緩解。

據了解，閃送周五晚些時候將在那斯達克掛牌，股票代號為「FLX」。該公司以每股 16.50 美元的價格發行 400 萬股美國存託股票 (ADS)，目標價介在每股 15 至 17 美元之間，德銀、中金公司和里昂證券是這次發行主要的承銷商。

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有分析指出，閃送此次在美國掛牌並非好時機，因為利率持續走高和股市動盪，IPO 市場已經低迷了近兩年。

不過近期美股大漲以及聯準會 (Fed) 啟動降息周期提振市場情緒，分析師預估明年投資人對高風險投資的興趣會繼續改善，進而在 2025 年大幅提振 IPO 市場。

根據招股書，截至 6 月 30 日，閃送在中國 295 個城市中營運，註冊用戶超過 270 萬。另根據 iResearch 數據，閃送擁有中國個別按需快遞服務 33.9% 的市占。