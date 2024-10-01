印度iPhone零件廠火災生產中斷 蘋果可能轉向中國救急

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 21:11

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路透周二 (10/1) 援引一名產業觀察人士和一位知情人士消息報導，印度塔塔集團 (Tata Group) 在印度南部的 iPhone 零件廠火災對蘋果 (AAPL-US) 造成重創，可能阻礙節日手機銷售激增前的生產，迫使蘋果供應商從中國或其他地區安排關鍵零件。

塔塔電子發生大火的工廠位於印度泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 霍蘇爾市 (Hosur)，是印度唯一一家替蘋果代工的鴻海 (2317-TW) 與塔塔集團另一家組裝廠提供 iPhone 後面板和其他一些零件的供應商。

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Counterpoint Research 表示，在 10 月底至 11 月初的印度排燈節期間，iPhone 14 和 15 在當地的銷量為 150 萬台，而由於火災蘋果難以滿足高達 15% 的需求。

Counterpoint 的聯合創始人 Neil Shah 說：「印度舊款 iPhone 的生產將受到 10%-15% 的影響。不過蘋果可以透過進口更多零件，並將更多出口庫存轉移到印度來抵消這種影響。」Counterpoint 多年來一直在追蹤蘋果的全球出貨量。

商業海關數據顯示，在截至 8 月 31 日的一年裡，印度最大的企業集團之一塔塔還向荷蘭和美國出口 iPhone，並向中國出口部分零件，總價值超過 2.5 億美元。

對於上述報導塔塔拒絕置評。

Counterpoint 說，蘋果供應商通常會提供 3 到 4 周的背板庫存。然而，一位直接了解此事的業內人士預估，蘋果的庫存可能還有 8 周，因此不會立即受到影響。

儘管如此，如果生產暫停繼續下去，這家美國公司可能會在中國建立另一條裝配產線或增加輪班，以確保印度 iPhone 製造商的零件供應。

更普遍的供應鏈中斷，給印度總理莫迪吸引外國投資者進入「印度製造」(Make in India)、尤其是電子產業的努力蒙上了陰影。

Cyber​​media Research 副總裁 Prabhu Ram 說：「這些都是暫時的挫折。繼續努力提高安全和操作標準對於加強印度作為新興的全球電子製造中心的地位至關重要。」