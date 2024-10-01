白宮稱伊朗準備對以色列發動彈道導彈襲擊 國際油價應聲飆近4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 22:13

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美國有線電視新聞網 (CNN) 周二 (10/1) 報導，白宮表示，美國認為伊朗正準備立即對以色列發動彈道導彈襲擊，預料攻擊規模與今年 4 月相似。消息傳出後，國際油價應聲漲近 4%。

一位白宮高級官員在聲明中表示：「美國有跡象表明，伊朗正準備立即向以色列發射彈道導彈。我們正在積極支援防禦準備，保護以色列免受這次襲擊。」該名官員在聲明中還說：「伊朗對以色列的直接軍事攻擊將帶來嚴重後果。」

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美國官員表示，伊朗將對以色列發動的攻擊在範圍和規模上可能與今年 4 月的攻擊類似，美國準備盡其所能幫助以色列攔截伊朗指示的任何東西，類似於美國在 4 月份提供援助的方式，當時伊朗向以色列發射一波無人機和飛彈，其中絕大多數都被成功攔截。

在美國發表聲明後不久，以色列軍方表示尚未確定來自伊朗的空中威脅。以色列國防軍 (IDF) 發言人哈加里 (Daniel Hagari) 說：「目前，以色列沒有感覺到來自伊朗的迫在眉睫的威脅。」

哈加里在一段簡短的影片中說，以色列軍用飛機目前正在「掃描天空」，尋找來自伊朗的任何迫在眉睫的威脅。哈加里補充說：「我們在進攻和防禦方面都處於高度戒備狀態。」他警告伊朗，對以色列的任何襲擊都將「產生後果」。

以色列總理尼坦雅胡則要求以色列人「團結一心」(stand together)，繼續聽從前線的指揮，因為人們越來越擔心伊朗即將發動襲擊。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周二表示，美國正在「密切留意中東局勢」並「致力於以色列的國防」。不過他並未具體提到伊朗或潛在的襲擊。

以色列和伊朗之間的緊張關係最近幾周明顯升級，因為以色列加大對伊朗支持的激進組織黎巴嫩武裝團體真主黨 (Hezbollah) 的打擊力道。以色列周一在黎巴嫩南部對真主黨發動地面行動。

供應擔憂恐慌 國際油價應聲走揚

石油市場和地緣政治分析家今年多次警告，以色列入侵黎巴嫩可能引發與伊朗的區域戰爭，增加原油供應中斷的風險。

Rapidan Energy 總裁 Bob McNally 表示，對石油市場的影響將取決於伊朗襲擊造成的「範圍和損害」，這反過來將推動以色列做出回應。倘若此次局勢如 4 月時並未進一步升級，原油風險溢價應該會迅速消散。

然而 McNally 警告，以色列越來越傾向採取「以牙還牙」的方式對付伊朗，如果伊朗真的發動攻擊並造成破壞，地緣政治風險溢價可能迅速升溫。