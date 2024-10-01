〈美股早盤〉市場靜待就業數據出爐 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-01 21:40

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美股主要指數周二 (10/1) 走低，投資人靜待本周一連串就業市場數據出爐。此前一天，聯準會 (Fed) 主席鮑爾澆熄市場大幅降息預期，暗示未來兩次會議上只會小幅降息。

截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.0%。

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美股開盤前主要指數期貨變動不大，不過全球債券走揚，原因是歐元區通膨降溫，加大投資人對歐洲央行 (ECB) 降息的押注。美國 10 年期公債殖利率下跌 8 個基點，創下今年 1 月以來新低。

市場樂觀認為，Fed 能夠實現難以捉摸的「軟著陸」，限制政策不會過份阻礙經濟成長。這種樂觀情緒幫助推動第三季債市和股市雙雙上揚。投資人將分析稍後公布的美國商業活動數據，對經濟成長放緩的擔憂仍然存在。

信安資產管理公司 (Principal Asset Management) 首席全球策略師 Seema Shah 受訪時表示：「經濟正在成長，Fed 正在實施貨幣寬鬆計畫。這應該對股市有利，對信貸也有利。」

貨幣市場暗示，Fed 在 11 月再次降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性為三分之一，預估明年年底將降息約 190 個基點。

Fed 主席鮑爾昨暗示央行將進一步降息，但強調沒有走任何預設路線，最近降息 2 碼 不應被解讀成未來還會有如此激進的舉措，倘若經濟數據和預期一致，今年兩次會議上還有各 1 碼 (25 個基點) 幅度的降息。鮑爾此番言論給市場對 11 月會議再次大幅降息的預期潑了盆冷水。

截至台北時間周二（10/1）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.42%，至每股 227.37 美元

根據外媒報導，印度塔塔集團 (Tata Group) 在印度南部的 iPhone 零件廠火災對蘋果造成重創，可能阻礙節日手機銷售激增前的生產，迫使蘋果供應商從中國或其他地區安排關鍵零件。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.12%，至每股 261.94 美元

周二公布的汽車銷售數據顯示，即使近一年來該公司爆發勞資衝突，特斯拉 2024 年的瑞典市占率繼續上揚。根據瑞典行動公司的統計數據，特斯拉今年前 9 月在瑞典銷售了 16478 輛汽車，較 2023 年同期成長 1%，使該汽車製造商的整體市占率從去年同期的 7.8% 提升至 2024 年的 8.5% 。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.65%，至每股 151.05 美元

根據外媒報導，波音公司正在考慮透過發行新股籌集至少 100 億美元資金。據了解，這家飛機製造商正在與顧問合作探討其選擇，至少一個月內不太可能進行股權融資。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ISM 製造業指數預期 47.6，前值 47.2

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數預期 764 萬個，前值 767.3

華爾街分析：

貝萊德執行長 Larry Fink 稱，鑑於美國經濟持續成長，市場消化的 Fed 降息次數過多。Fink 周二受訪時表示：「我沒有看到任何的（經濟）著陸。遠期曲線上的寬鬆程度是瘋狂的。我確實相信，有進一步放鬆政策的空間，但沒有遠期曲線所顯示的那麼大。」