中國電動車商「蔚小理」9月銷售成績亮眼 盤前股價齊走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 20:09

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中國電動車製造商「蔚小理」周二 (10/1) 公布 9 月銷售成績，其中理想汽車和小鵬汽車該月交車量創歷史新高，蔚來汽車則交付逾 2 萬輛車。9 月亮眼佳績出爐後，3 家電動車商美國存託憑證 (ADR) 周二盤前齊走揚。

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理想汽車、小鵬汽車 9 月銷售創單月歷史新高

理想汽車 (2015-HK)9 月交付新車 53709 輛，比去年成長 48.9%。該公司在今年第三季，交付 152,831 輛車，比去年同期成長 45.4%、今年 1 至 9 月，共交付 341,812 輛，歷史累計交付量為 975,176 輛。

理想汽車董事長兼執行長李想表示：「隨著新能源汽車滲透率逐漸超過 50%，品牌頭部效應愈發明顯。第三季以來，在人民幣 20 萬元以上新能源汽車市場，TOP3 品牌集中度已經達到 50%，其中理想汽車的市占逾 17%，位居中國汽車品牌銷量首位。」

李想還透露，10 月即將迎來第 100 萬輛新車的下線和交車。

與此同時，小鵬汽車 (9868-HK)9 月共交付新車 21,352 量，比去年同期成長 39%，較上季成長 52%。今年第三季交付約 46,533 輛車，年增約 16%，高於其在 8 月給出的 4.1 至 4.5 萬輛預測。今年 1 至 9 月，小鵬汽車累計交付新車共 98,561 台，比去年同期成長 21%。

蔚來汽車 9 月交付逾 2 萬輛車 第三季銷售創新高

蔚來汽車 (9866-HK)9 月交付新車 21,181 輛、今年 1 至 9 月共交付 149,281 輛，比去年同期成長 35.7%。截至目前，蔚來公司已累計交付新車 598,875 輛。

該公司今年第三季交付約 61,855 輛車，年增 12%，符合 9 月給出的 6 萬至 6.4 萬輛預測區間，寫下單季銷售新高。

投資人樂見的成績單

整體來看，「蔚小理」3 家公司 9 月總共交付 96,241 輛汽車，是有史以來最好的一個月，優於 2023 年 9 月交付的 66,831 輛。截至今年 9 月，這 3 家公司已交付約 58.6 萬輛電動車，年增約 35%。

有分析認為，銷售成長是好的，持續的交付成長是投資人希望看到的。然而電動車競爭加劇意味著價格下降，獲利能力受到挑戰，這些都影響了投資者的情緒。

截至周二開盤前，理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車的股價今年以來平均下跌了約 25%。儘管在過去一個月平均上漲了 50%，但還是下跌。