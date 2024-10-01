中國電動車商「蔚小理」9月銷售成績亮眼 盤前股價齊走揚
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 20:09
中國電動車製造商「蔚小理」周二 (10/1) 公布 9 月銷售成績，其中理想汽車和小鵬汽車該月交車量創歷史新高，蔚來汽車則交付逾 2 萬輛車。9 月亮眼佳績出爐後，3 家電動車商美國存託憑證 (ADR) 周二盤前齊走揚。
截稿前，理想汽車 (LI-US) 周二盤前股價上漲 3.31%，每股暫報 26.50 美元；小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 3.04%，每股暫報 12.55 美元；蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 4.64%，每股暫報 6.99 美元。
理想汽車、小鵬汽車 9 月銷售創單月歷史新高
理想汽車 (2015-HK)9 月交付新車 53709 輛，比去年成長 48.9%。該公司在今年第三季，交付 152,831 輛車，比去年同期成長 45.4%、今年 1 至 9 月，共交付 341,812 輛，歷史累計交付量為 975,176 輛。
理想汽車董事長兼執行長李想表示：「隨著新能源汽車滲透率逐漸超過 50%，品牌頭部效應愈發明顯。第三季以來，在人民幣 20 萬元以上新能源汽車市場，TOP3 品牌集中度已經達到 50%，其中理想汽車的市占逾 17%，位居中國汽車品牌銷量首位。」
李想還透露，10 月即將迎來第 100 萬輛新車的下線和交車。
與此同時，小鵬汽車 (9868-HK)9 月共交付新車 21,352 量，比去年同期成長 39%，較上季成長 52%。今年第三季交付約 46,533 輛車，年增約 16%，高於其在 8 月給出的 4.1 至 4.5 萬輛預測。今年 1 至 9 月，小鵬汽車累計交付新車共 98,561 台，比去年同期成長 21%。
蔚來汽車 9 月交付逾 2 萬輛車 第三季銷售創新高
蔚來汽車 (9866-HK)9 月交付新車 21,181 輛、今年 1 至 9 月共交付 149,281 輛，比去年同期成長 35.7%。截至目前，蔚來公司已累計交付新車 598,875 輛。
該公司今年第三季交付約 61,855 輛車，年增 12%，符合 9 月給出的 6 萬至 6.4 萬輛預測區間，寫下單季銷售新高。
投資人樂見的成績單
整體來看，「蔚小理」3 家公司 9 月總共交付 96,241 輛汽車，是有史以來最好的一個月，優於 2023 年 9 月交付的 66,831 輛。截至今年 9 月，這 3 家公司已交付約 58.6 萬輛電動車，年增約 35%。
有分析認為，銷售成長是好的，持續的交付成長是投資人希望看到的。然而電動車競爭加劇意味著價格下降，獲利能力受到挑戰，這些都影響了投資者的情緒。
截至周二開盤前，理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車的股價今年以來平均下跌了約 25%。儘管在過去一個月平均上漲了 50%，但還是下跌。
中國電動車股票和許多其他中國股票對政府採取降息等新措施刺激經濟的消息反應積極。投資人希望刺激措施能加快電動車銷量的成長。
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