CVS Health宣布裁員近2900人 以削減成本
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 02:30
全美連鎖藥房的醫療服務業者 CVS Health 周二 (10/1) 宣布將裁員約 2,900 人，以削減成本，此次裁員人數占員工總數不到 1%。
截稿前，CVS Health(CVS-US) 周二盤中股價下跌 2.99%，每股暫報 61.00 美元。
該公司表示，裁員是該公司先前宣布的計畫的一部分，主要影響的是公司職位，而不是商店、藥局和配送中心的第一線工作。
有外媒昨日報導，CVS 正在探索可能包括分拆公司、將零售和保險業務分開的方案，該公司希望在投資人的壓力下扭轉命運。
CVS 在 8 月公布一項多年計畫，期透過精簡營運在整個業務中使用人工智慧 (AI) 和自動化等措施，節省 20 億美元的成本。
該公司去年曾表示，作為重組計畫的一部分，已裁員約 5,000 個非直面客戶的職位。
- 全球交易實體免費論壇 再送精美周邊好禮!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美9月ISM製造業指數報47.2 連續第六個月萎縮
- 美8月JOLTS職位空缺數超預期升至804萬 創3個月新高
- 白宮稱伊朗準備對以色列發動彈道導彈襲擊 國際油價應聲飆近4%
- 中東衝突升級！以色列證實伊朗發射導彈攻擊 國際油價再衝高
下一篇