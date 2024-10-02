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CVS Health宣布裁員近2900人 以削減成本

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 02:30

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CVS Health宣布裁員近2900人 以削減成本(圖：REUTERS/TPG)

全美連鎖藥房的醫療服務業者 CVS Health 周二 (10/1) 宣布將裁員約 2,900 人，以削減成本，此次裁員人數占員工總數不到 1%。

截稿前，CVS Health(CVS-US) 周二盤中股價下跌 2.99%，每股暫報 61.00 美元。


該公司表示，裁員是該公司先前宣布的計畫的一部分，主要影響的是公司職位，而不是商店、藥局和配送中心的第一線工作。

有外媒昨日報導，CVS 正在探索可能包括分拆公司、將零售和保險業務分開的方案，該公司希望在投資人的壓力下扭轉命運。

CVS 在 8 月公布一項多年計畫，期透過精簡營運在整個業務中使用人工智慧 (AI) 和自動化等措施，節省 20 億美元的成本。

該公司去年曾表示，作為重組計畫的一部分，已裁員約 5,000 個非直面客戶的職位。

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CVS Health裁員產業削減成本

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