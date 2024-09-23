降息引資金外流非美市場讓台股吃香 AI供應鏈點火「錢」景再現

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 11:17

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FOMC 會議決議降息 2 碼，市場對美國經濟前景看法分歧，AI 帶給市場的激情減弱，在量能受壓抑下，台股加權指數在半年線附近震盪。野村投信表示，美國年底大選前市場表現觀望，但降息有助於資金活水，預期後續資金往非美市場移動，將帶動台股今年底至 2025 年上漲契機，AI 還只是初升段，隨著基礎建設投資，以及終端產品陸續推出，看好 AI 未來數年的主升段行情。

台灣 8 月出口金額達新台幣 436.4 億美元，創歷年單月新高，已十連紅，主要受惠於 AI 商機、蘋果新機備貨效應等，考量 AI 新品陸續推出，加上年底節慶效應，可望帶動 AI 相關供應鏈業績表現。

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野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，長期而言，AI 依然是未來 3~5 年成長性最好的產業，而台灣作為 AI 產業非常重要的供應鏈一環，看好未來 AI 等創新科技趨勢將推動台股持續向上。產業部分，目前看好包含四大面向：1)AI 晶片相關（先進製程 / 封裝、遠端管理晶片、自研晶片）、2)AI 伺服器相關（組裝、散熱、連接器），3) 電力與重電相關（變壓器、配電盤）；4)AI 終端新品：AI 手機、AI PC 相關零組件及品牌廠商。

姜柏全進一步分析，AI 業者股價經過近幾年的大漲後，近期 AI 股價回檔，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期內像是聯準會降息、AI 觀察指標輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏向觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。

預估 AI 要復活的關鍵，將會在於「AI 能否營利」這件事情，也就是現階段全球科技巨頭大舉投資 AI，其最終目的還是為了要挹注營收 & 獲利成長，若是營收 & 獲利成長不如預期，也會直接影響到未來 AI 資本支出力度，至於從美國四大 CSP(雲端服務供應商) 業者 Q2 財報來看，的確看到 AI 的確開始對營收成長有所貢獻，Meta (META-US) 執行長祖克柏更言：「AI 幫助 Meta 上季廣告營收大幅成長 19%」，整體而言，AI 仍朝著正軌前進。除了 AI 領頭羊輝達財報之外，接下來每一季 CSP 業者的財報都是很重要的觀察重點。

姜柏全也指出，除了 AI 財報、美股表現持續干擾台股外，美國聯準會利率動向也牽動著台股走勢。從歷史經驗來看，只要聯準會不是緊急降息 (失業率快速升高、經濟快速衰退)，股價下行的風險就相對有限，這次 9 月份聯準會啟動降息可解讀是「有秩序的降息」，是因為基準利率遠高於通膨才啟動的降息，長期而言資金活水對股價還是偏正向影響。至於聯準會降息兩碼，則需要看美股反應，若市場以利多看待、美股持續反彈，台股也有機會逐步震盪打底。不過要注意的是，美國大選依然是短期市場最大變數，在此之前估計台股還是震盪整理格局，建議投資人仍需要審慎觀察，逢大幅拉回還是以布局趨勢成長性題材為主。

展望後市，姜柏全表示，當前台股前評價已不若上半年那般昂貴，最重要的是，11 月美國大選後就要迎接年底「作夢行情」，每年這時都是好公司評價重估 (Re-Rating) 的時候，就目前來看，許多 AI 相關的好公司經過今年的股價大幅修正之後，當前已經具備相當程度的吸引力，可望重新成為市場投資焦點。