瑞銀證券與證交所攜手 9/23-25「台灣企業論壇」聚焦AI及晶片

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 12:02

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一年一度的瑞銀證券台灣企業論壇 (UBS Taiwan Summit 2024) 下周舉行。適逢論壇正式踏入 20 週年，瑞銀今年將與台灣證券交易所合作，於 2024 年 9 月 23 日至 25 日在臺北舉辦，預計將有 300 多名與會者， 包括知名企業與投資者，針對全球及台灣的最新趨勢展開交流，目前已知有上市櫃公司受邀，如半導體業義隆 (2458-TW) 受邀於 23 日參與及說明近期營運概況。

為期三天的瑞銀證券台灣企業論壇冠蓋雲集，含括了瑞銀的分析師與各領域精英共襄盛舉。與會者將透過參加小組會議、從中進行討論、並獲得獨家一對一交流等機會，獲得專業見解，掌握台灣各行業的最新趨勢，並發掘潛在的投資機會。除探討全球環境變化對台灣經濟、市場和企業的影響之外，更將重點聚焦於台灣的晶片製造、人工智慧、硬體產業及非科技領域的成長潛力等關鍵議題。

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針對台灣接下来的經濟成長的走勢，瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎表示，台灣經濟在未來幾個季度將持續展現韌性，預計 2024 年經濟成長將達到 3.8%，2025 年經濟成長将依然達到 3.1%。