〈觀察〉新實支險「不保證續保」掀浪潮 全球人壽將跟進推新商品

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 08:53

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實支實付醫療險新制今年 7 月上路，以正本理賠、損害填補二大原則為主，為降低損率，台灣人壽 7 月首推「不保證續保」一年期住院醫療「龍實在」，富邦人壽改版上架「享安寶」及 9 月上市的癌症高自負額「愛實在」等，皆採不保證續保，全球人壽近日也將正式對外公布多款新實支實付險商品，由於配套措施尚未出爐，多家壽險業者仍在觀望，但預期會成為市場主流趨勢。

保險業 2026 年接軌 IFRS 17 時程愈來愈近，近期市場上陸續有多家業者推出不保證續保的實支實付商品，全球人壽指出，觀察各家公司的主要考量，應是鑑於新興的醫療技術不斷問世，為了讓實支實付商品的設計更能夠與時俱進，並且在提供適足保障的同時，亦能兼顧保戶保費負擔以及保險公司風險控管的平衡。

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全球人壽表示，公司長期致力提供保戶完整保障規劃的保險商品，目前正在研發多款新版本的實支實付商品，希望近期能夠盡快推出符合不同族群保戶需求的商品，讓保戶在醫療保障規劃時有更多的選擇。

保證續保與不保證續保商品最大差異，在於保險期間屆滿後，保戶的保障效力是否得以延續。根據新保單條款內容，「本附約保險期間為一年且不保證續保，保險期間屆滿時，經本公司同意續保後，要保人得交付保險費，以使本附約繼續有效，本公司如不同意續保，本附約保險效力至保險期間屆滿後即行終止。」

簡言之，保戶隔年要續保時，保險公司具有承保與否的絕對權力，若是前一年發生理賠過多或商品停售等原因，保險公司都有可能拒絕續保。

壽險業主管坦言，非保證續保確實會造成很多客戶的疑慮，不過，條款中有註明，「惟本公司不會針對個別被保險人身體狀況而不同意本附約之續保」，因此，多數的新實支險不會因為客戶體況問題而取消續保權益。

此外，被保險人具有「更約權」，也就是說，原有的「低保費、高保障」的保單，若是遭遇保險公司停售、改版或調漲保費，保戶不用擔心因年紀增長體況不佳導致難以核保的問題，可直接換成所需的個人險。

不過，消費者雖有更約權，還是要看當時商品狀況如何，可能會比調整費率的程序更加麻煩。