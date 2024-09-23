數發部祭出反詐新規 網路平台須強化託播實名制及廣告監管

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-23 14:28

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數位發展部近日公布防詐條例相關子法草案，其中對網路廣告平台的身分驗證技術和廣告投放監管提出新要求，預計最快年底實施。

數發部表示，未來廣告平台須採用先進的身分驗證技術，平台可使用數位簽章憑證、快速線上身分識別（FIDO）機制、其他加密機制或親臨方式進行身分驗證。

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此外，新規定要求網路廣告平台加強對直接投放廣告的監管。平台每年至少需進行 4 次查驗，確保所有投放的廣告符合規定。查驗結果必須紀錄並至少保存 3 年，主管機關可隨時抽查或要求提供資料。

作為背景，數發部此次推出的新規定還包括要求平台在 24 小時內下架被通知的詐騙廣告，並實施「廣告實名制」，平台須揭露廣告託刊播者和出資者資訊，包括自然人的居住地區和身份資訊，或法人的名稱和所在地。

數發部同時提出「網路廣告資訊揭露基準及作業辦法」草案，要求網路廣告應揭露託刊播者、出資者資訊，並標示廣告是否使用深度偽造技術或人工智慧生成個人影像，若平台未能在 24 小時內下架被通知的詐騙廣告，將面臨 50 萬元以上、500 萬元以下罰鍰，情節重大者，可罰 250 萬元以上、2500 萬元以下罰鍰。