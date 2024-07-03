野村投信2024年第三季台股投資展望 台股多頭力道續攻強勁！AI嶄露先鋒，下半年仍是主流行情
鉅亨研報 2024-07-03 10:45
全球景氣穩定復甦，通膨緩步下滑，台股上半年漲勢凌厲，在 AI、半導體助攻下，台股一路走升，拉抬台股基金買氣。時序進入 2024 第三季，在電子旺季來臨、AI 長線需求強勁、美國聯準會（Fed）可能第三季底或第四季啟動降息等三大利多支撐，台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐，搭配第三季是傳統旺季，預期在資金充沛與產業基本面持續走強下，多頭格局得以延續。AI 正加速奔馳前行，台灣扮演供應鏈要角， AI 需求驅動其他 AI 供應鏈大廠大躍進，AI 股營收看好、手機及 PC 換機潮、重電政策概念股也將持續走強，展望台股 2024 下半年行情，野村投信表示，全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期，台企盈餘成長持續上修，支撐多頭行情不墜，看好族群包括，半導體、高速運算、伺服器、AI 及邊緣 AI 應用、重電及綠能等。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI 投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商，第二波趨勢，生成式 AI 驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到 AI 邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用，可望將有更多企業受惠，要使所有產業雨露均霑，會需要一些時間，高效能 AI 晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據 Gartner 研調數據預估，AI 半導體市場從 2023 年至 2028 年將有 24.2% 年複合成長率。
另一個值得關注的投資面向是重電，AI 發展帶動用電需求激增，一座資料中心耗電量相當於 3000 戶家庭。全球有超過 8000 座資料中心，根據 IEA 預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長 30%-100%，缺電議題急迫需要解決，台電 2022 年提出《強化電網靭性建設計劃》，將在 10 年內投入總計 5645 億元預算，專業機構上修相關企業未來盈餘成長動能，預估相關產業可享有「價值重估」帶來的評價提升。全球未來的電力需求將倍數增長，主要來自：既有電網的升級替換需求、資料中心，以及 AI 相關產業，這需求在美國市場更為顯著。美國分別於 2021 年及 2022 年簽署《基礎設施投資和就業法案 (IIJA)》、《降低通膨法案 (IRA)》，各獲得 165 億美元及 125 億美元資金，用於改善各州電網，美國變壓器進口額從 2021 年 28.6 億美元成長至 2023 年 57 億美元，專業機構預估，美國變壓器缺口高峰落在 2028 年，美國政策帶動變壓器需求將持續擴大。
姚郁如進一步指出，台灣 4 月份景氣對策信號睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，象徵景氣開始轉向復甦。其中 AI 給予正面貢獻，使產業第二季淡季不淡，帶動台灣加權指數頻創新高。6 月份的台北國際電腦展覽會（Computex）進一步激勵原先就已高漲的市場情緒。Computex 之後，市場對 AI 所衍生的商機更加期待，預計資金將從 GPU，轉向邊際運算，尤其蘋果將在第三季發表 AI 手機，扮演重要角色的台股供應鏈都有機會受惠。進入 AI 世代，台股發展潛力無限，從長期成長週期來看，AI 成長趨勢不會改變。
整體而言，姚郁如表示，美國利率政策走向與總統大選牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升，然而，台股依舊表現強勁，其中 AI 引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而 AI 需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律。傳產方面，看好重電、綠能等類股。輝達等多家美國 AI 領先公司相繼宣布要在台灣建設運算中心、研發中心，都有望強化台灣電網需求，重電持續看好；同時，綠電廠商已有明顯獲利，加上政府積極發展綠電設備，長線商機具潛力，將有助於營收與獲利的提升，相關利多已反映在近期股價上，建議布局投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，建議逢低買入並長期持有。在台股方面，野村投信建議投資人挑選有相對成長潛力的題材，如 AI 及 AI 應用、重電及綠能等。
2024 年第三季台股投資建議
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01)
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