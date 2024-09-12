通膨消退、經濟成長步履蹣跚 歐洲央行如期降息1碼

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-12 20:43

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隨通膨降溫且歐元區經濟成長步履蹣跚，歐洲央行 (ECB) 周四 (12 日) 如期宣布降息 1 碼 (25 個基點)，將存款利率降至 3.5%，符合市場預期，為今年第二次降息。與此同時下調歐元區今年經濟成長預期，還預測下半年通膨將再次升溫。

此外，ECB 將主要再融資利率和邊際貸款利率下調 60 個基點分別至 3.65%、3.9%。這是一項長期策略調整的一部分，不會立即產生什麼影響。

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ECB 表示，根據管理委員會對通膨前景的最新評估、潛在通膨的動態以及貨幣政策傳導的力度，現在採取進一步措施緩和貨幣政策限制的程度是合適的。

該行也仍發出與前次貨幣政策會議一樣的立場，稱不會預先承諾特定利率路徑、會隨時準備調整所有工具、利率限制程度和時間都將由經濟數據決定，目標仍是讓通膨回到 2% 目標水準。

ECB 央行總裁拉加德受訪時表示官員們對決策意見一致，未來政策也將依賴經濟數據推進，考慮到未來充滿不確定性，這一點尤其合理。另外她也再次強調並沒有預先的特定降息路徑，無論是順序或者是次數上。

ECB 利率決策公布後，歐洲市場波動不大，交易員下調歐洲央行利率預期，預估今年底前將再降息 36 個基點。這意味著市場已經完全消化再降息 1 碼的預期，10 月再次降息的可能性不到 50%。

有分析認為，對市場參與者來說最大問題不是歐洲央行是否會在 9 月降息，而是會不會提供有關未來後續行動的線索。

經濟學家對 ECB 未來降息路徑看法不一，不確定是否在 10 月會如同 7 月一樣維持利率不變，然後在 12 月的會議上又開始降息。

下半年通膨可能再抬頭 下修今年 GDP 增速預期

與此同時，ECB 全面下調今後 3 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 成長預期，而通膨預期維持不變。該行預估今年 GDP 增速為 0.8%，先前預估 0.9%；明年 GDP 增速為 1.3%，先前預估 1.4%；後年 GDP 增速為 1.5%，此前預估為 1.6%。

ECB 還預料通膨將在今年下半年再次上升，部分原因是之前能源價格大幅下跌將不再影響通膨年度增幅，不過預料到明年下半年通膨會降至目標水準。

具體來看，該行預估今年消費者物價指數增速為 2.5%，與先前預期持平；核心 CPI 增速為 2.9%，較此前預估 2.8% 上調。明年與後年 CPI 年增速分別維持在 2.2% 與 1.9% 預期不變，但明年核心 CPI 預期上修至 2.3%，後年的核心 CPI 預期持穩在 2.0%。

拉加德認為，儘管勞動力成本的整體成長正在放緩，但薪資增幅仍居高不下且不穩定。

分析師對 ECB 今年降息次數看法不一

Tressis 首席經濟學家 Daniel Lacalle 認為，ECB 很可能在 12 月才再降息，交易員「不應預期今年內會降息 3 次」。

他補充說：「如果他們真在今年實施 3 次降息，我會非常擔心，降息幅度如此之大意味著經濟衰退的可能性接近 70% 或 80%。」Lacalle 預估 ECB 在降息方面將「謹慎」，因為預測顯示，經濟衰退的可能性「極低」。