〈美股早盤〉8月PPI回升維持Fed下周降息1碼押注 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-12 21:45

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美股主要指數周四 (12 日) 平盤波動，8 月生產者物價指數 (PPI) 月增率回升，奠定美國央行下周降息 1 碼 (25 個基點) 的決定。

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美股開盤前主要指數期貨基本持平，美債殖利率也幾乎沒有變動，此前 8 月 PPI 月增率超預期成長並未改變市場對聯準會 (Fed) 下周降息的押注。交易員仍預估 Fed 下周將降息 1 碼，今年內會降息 100 個基點。

具體來看，美 8 月 PPI 年升 1.7%，略低市場預期的 1.8%，前值自 2.2% 下修至 2.1%；按月來看成長 0.2%，高於市場預期的 0.1%，前值自 0.1% 下修至 0%。

剔除波動較大的食品和能源的 8 月核心 PPI 年增 2.4%，低於市場預期的 2.5%，但略高下修後前值 2.3%；按月來看成長 0.3%，高於市場預期的 0.2%，遠高修正後前值 - 0.2%。

Bespoke Investment Group 策略師表示：「本周 CPI 和 PPI 是本周最重要的數據。不過，既然 Fed 已把關注點從通膨轉向就業市場，昨天的 CPI 報告遠沒有往常那麼引人注目，大多數交易員可能甚至都不知道今天有 PPI 報告。」

與此同時，美國上周初領失業金人數升至 23 萬人，高於市場預期的 22.7 萬，前值小幅上修至 22.8 萬；上周續領失業金人數報 185 萬人，符合市場預期，前值上修至 184.5 萬人。數據透露美國就業市場正在緩慢放緩。

歐洲市場方面，歐洲央行 (ECB) 稍早如期宣布降息一碼，其中三大利率的存款機制利率降至 3.5%，前值為 3.75%，而而主要再融資利率和邊際貸款利率則下調 60 個基點分別至 3.65%、3.9%，均符合市場預期。

該行仍發出與前次貨幣政策會議一樣的立場，稱不會預先承諾特定利率路徑、會隨時準備調整所有工具、利率限制程度和時間都將由經濟數據決定，目標仍是讓通膨回到 2% 目標水準。

ECB 利率決策公布後，歐洲市場波動不大，交易員下調歐洲央行利率預期，預估今年底前將再降息 36 個基點。

與此同時，ECB 全面下調今後 3 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 成長預期，而通膨預期維持不變。該行預估今年 GDP 增速為 0.8%，先前預估 0.9%；明年 GDP 增速為 1.3%，先前預估 1.4%；後年 GDP 增速為 1.5%，此前預估為 1.6%。另外 ECB 還預料通膨將在今年下半年再次上升。

截至台北時間周四（12 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.14%，至每股 422.46 美元

根據外媒周四報導，微軟將對其 Xbox 部門裁員 650 人；這是今年的第三次裁員，因為該公司試圖控制成本，並整合其 690 億美元收購的動視暴雪。報告引述 Xbox 執行長史賓塞 (Phil Spencer) 發給員工的一份備忘錄，裁員將主要影響公司和支援職能部門。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價下跌 17.81%，至每股 65.35 美元

莫德納 (Moderna) 周四表示，計劃在 2027 年削減約 11 億美元的開支，並爭取幾種新產品贏得批准，以在新冠疫情業務迅速下滑後制訂前進道路。該公司預計到 2027 年將有 10 個新產品獲得批准。但也表示將暫停部分藥品開發或取消項目，以在新研究計畫和研發支出方面「調整自己的步調」。

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 0.45%，至每股 924.99 美元

禮來公司周四表示，將投資 18 億美元推動其新批准的阿茲海默症藥物以及廣受歡迎的減肥和糖尿病治療藥物、以及其他藥物在愛爾蘭生產。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 PPI 年增率報 1.7%，預期 1.8%，修正後前值 2.1%

美國 8 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.1%，修正後前值 0%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，修正後前值 2.3%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，修正後前值 - 0.2%

美國上周初領失業金人數報 23 萬，預期 22.7 萬，修正後前值 22.8 萬

美國上周續領失業金人數報 185 萬，預期 185，修正後前值 184.5 萬

華爾街分析：

高盛分析師在最新報告中表示，以史為鑑，在降息後的一年裡，中盤股的漲幅歷來強於大盤股和小型股。該行預估，Fed 將在下周的貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點)，隨後在 11 月和 12 月再次分別降息 1 碼。