ECB總裁拉加德：歐元區經濟成長迎逆風 估通膨明年回到目標水準

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-13 00:30

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (12 日) 在貨幣政策會後的記者會上警告，歐元區經濟面臨下行風險，不過預料經濟復甦會隨時間推移而加強，因為實質收入增加讓提振家庭消費。稍早 ECB 如期降息 1 碼(25 個基點)，同時下調未來 3 年經濟成長預期，整體通膨預期保持不變。

拉加德表示，本次降息 1 碼是歐洲央行管理委員會作出的「一致」決定，是在對新數據調查、歐洲央行工作人員的分析以及預測的一致性的基礎上所做出。她說：「我們認為，考慮到通膨逐漸放緩，鬆綁貨幣政策限制的程度是完全適合的。」

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至於通膨方面，她表示相較於 6 月份，9 月份的通膨預測「幾乎沒有變化」，通膨預估仍將在 2025 年回到 2% 的目標，而且勞動力成本正在放緩。

她說：「協商後的薪資成長將保持高峰、不穩定，但整體勞動成本成長正在放緩，利潤部分抵消了勞動成本上升。」

至於接下來的利率路徑，拉加德表示對 10 月會議沒有任何承諾。她說 9 月到 10 月會議之間相隔時間較短，若有需要 (政策) 就會保持足夠的限制。

她還說：「至於我們限制性的貨幣政策還要維持多久？我覺得要一直維持到限制性達到足夠水平，因為我們的目標是讓通膨及時回到目標。」

拉加德表示，中性利率「是一個無法觀察的概念性的東西，隨著越來越近，肯定會有更多了解」。

這表態比華爾街先前的預測更強硬。美銀認為歐洲央行在降息的同時，會替快速、連續降息定下鴿派基調。