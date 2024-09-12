高盛：經濟成長放緩 歐洲與英國央行將加快降息步伐

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 19:30

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高盛表示，疲軟的經濟成長將讓歐洲央行 (ECB) 和英格蘭銀行 (BOE) 比預期更快的速度降息，預料前者會從 12 月開始連續降息、後者則會從 11 月開始連續降息。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 周四 (12 日) 在一份報告中寫道，高盛目前預估 ECB 將從 12 月開始連續降息，而非每隔一次會議降息一次，將其最終利率預測下調 25 個基點至 2%；英國央行則將從 11 月開始連續降息，速度將比之前更快，最終利率預測仍維持在 3% 不變，但已低於市場預期的 3.25%。

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Hatzius 在報告中提到，近期有些棘手的通膨數據似乎讓 ECB 鷹派決策者卸下緩慢推進降息政策的決心。隨著通膨進一步降溫、歐元區經濟成長繼續掙扎，預料 ECB 會從 12 月開始連續降息。另一方面，由於製造業疲軟，尤其是德國方面，高盛也下調歐元區經濟成長預期。

事實證明，歐洲和英國的通膨水準都高於預期，主要原因是薪資成長更為強勁，這緩和外界對今年激進鬆綁貨幣政策的押注，官員們也採取更謹慎的立場。但隨著有證據顯示經濟正在走弱，這種說法似乎正在改變。

本周公布的數據顯示，英國薪資增速降至兩年來新低，同時經濟連續第二個月停滯不前，從衰退中快速復甦的勢頭失去了動力。而歐洲方面，經濟成長步履蹣跚、製造業活動仍處於低迷狀態，家庭無法彌補經濟疲軟。

高盛發出上述呼籲的幾個小時後，ECB 將公布利率決策。Hatzius 預估 ECB 將把存款利率調降 25 個基點至 3.5%，符合市場預期。