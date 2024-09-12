美8月PPI年升1.7% 創2月以來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-12 20:54

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由於服務業成本上升，美國 8 月生產者物價指數單月增幅略高預期，儘管如此該月年增速度仍持續放緩，顯示通膨緩慢降溫。市場仍預估聯準會 (Fed) 將在下周降息 1 碼 (25 個基點)。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (12 日) 公布數據顯示，8 月 PPI 年升 1.7%，為今年 2 月以來新低，略低市場預期的 1.8%，前值自 2.2% 下修至 2.1%，進一步透露通膨壓力正在趨緩；按月來看成長 0.2%，高於市場預期的 0.1%，前值自 0.1% 下修至 0%。

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8 月 PPI 年升 1.7%，為今年 2 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 8 月核心 PPI 年增 2.4%，低於市場預期的 2.5%，但略高下修後前值 2.3%；按月來看成長 0.3%，高於市場預期的 0.2%，遠高修正後前值 - 0.2%。

8 月核心 PPI 年增 2.4%，低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，8 月服務價格成長 0.4%，扭轉 7 月的下跌 0.3%，而且客房租金成本上升 4.8%，為服務價格上漲的主要因素。此外，8 月商品價格維持在 0.6% 不變、能源成本大幅下降 0.9%，限制商品價格的整體成長。

服務價格是推升 8 月 PPI 的主因。(圖：ZeroHedge)

Capital Economics 首席北美分析師 Paul Ashworth 在一份報告中稱：「8 月 PPI 數據替 Fed 提供更多的信心，表明通膨已得到控制。既然通膨已經得到控制 Fed 可以更有信心，但由於住房成本通膨仍上升，大幅降息的門檻不低。」

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示：「PPI 並沒過熱、就業市場也沒有嚴重惡化，因此 Fed 下周可能沒有必要出人意料地降息 2 碼 (50 個基點) 。」

值得注意的是，經濟學家也對 PPI 數據進行分析，將其歸類在 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出物價 (PCE) 指數，整體表現溫和。