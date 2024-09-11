美8月核心CPI月增幅創4個月新高 Fed下周降息兩碼機會渺茫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-11 23:07

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美國公布最新數據顯示，8 月整體通膨增速降至 3 年半來新低，然而由於住房和旅遊價格上漲，推升該月核心通膨創 4 個月來最大增幅，奠定聯準會 (Fed) 下周降息一碼 (25 個基點) 的基調，市場大幅降息兩碼 (50 個基點) 的預期迅速降溫。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布數據顯示，受到汽油價格下滑影響，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，連續第五個月降溫並創 2021 年 2 月以來新低，符合市場預期，從前值的 2.9% 大幅下滑；按月來看成長 0.2%，符合市場預期並與前值持平。

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8 月 CPI 年增速降至 2.5%，創 3 年半新低。(圖：ZeroHedge)

剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 8 月年升 3.2%，符合市場預期並與前值持平；不過核心 CPI 月增 0.3%，創 4 個月來最大增幅，略高市場預期與前值的 0.2%。3 個月折合年率計算為成長 2.1%，高於 7 月的 1.6%。經濟學家普遍認為核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。

8 月核心 CPI 月增幅超預期升至 4 個月以來新高。(圖：ZeroHedge)

住房是整體通膨成長的「主要因素」

觀察報告細項，8 月整體通膨放緩主要是受到商品價格下降推動，商品價格年減 1.9%，創 2004 年以來新低；服務價格年增率持續走高，不過漲幅為 2022 年以來最慢。

8 月整體通膨放緩主要是受到商品價格下降推動。(圖：ZeroHedge)

8 月核心通膨率意外上升主因是住房和交通成本加速成長。8 月住房成本月增 0.5%，其中業主等價租金指數 (OER) 成長 0.5%，創 1 月以來最大漲幅，也是連續第二個月上漲，打破普遍的下滑預期。該月租金指數成長 0.4%，離家住宿指數升致 1.8%，7 月則僅成長 0.2%。

8 月機票價格在連續第五個月下降後成長 3.9%，僅管如此仍比去年同期便宜；二手車和卡車價格延續 7 月降溫態勢下滑 1.0%、新車價格基本持平；醫療保健成本下降 0.1%；家具價格下滑 0.3%，扭轉 7 月 0.3% 的漲勢；能源價格下滑 0.8%，其中汽油價格月減 0.6%、天然氣價格下滑 1.9%。

8 月核心通膨率意外上升主因是住房和交通成本加速成長。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，儘管交通成本上升，但核心商品類別價格仍在持續下降，表明企業難以將更高的價格轉嫁給消費者，暗示利潤會進一步受到壓縮，因此企業可能會透過裁員削減成本。

BLS 在報告中表示，住房是整體通膨成長的「主要因素」。也許更令人擔憂的是，雖然租金通膨持平，但住房通膨自 2023 年 3 月以來首次成長：今年 8 月住房通膨月增 0.4%、年增 5.23%，7 月年增 5.05%，去年今年 8 月住房通膨月增 0.39%、年增 4.97%，7 月年增 5.09%。

(圖：ZeroHedge)

8 月住房通膨自 2023 年 3 月以來首次成長。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，8 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 月增 0.33%，創今年 4 月以來最大單月增幅，主要是受到運輸服務通膨持續加速影響；按年來看成長 4.5%，雖然較 7 月 4.73% 回落但依然維持在高峰。

8 月剔除住房的超級核心通膨 CPI 月增 0.33%，創今年 4 月以來最大單月增幅。(圖：ZeroHedge)

通膨降溫速度符合預期 下周降息一碼似乎已成定局

信安環球投資 (Principal Global Investors LLC) 分析師 Seema Shah 認為，這並非市場希望看到的報告，因為隨著核心通膨率超預期成長，Fed 降息兩碼的路徑變得更加複雜。

儘管如此，Shah 表示這並不會影響 Fed 下周降息行動，只是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 當中的鷹派人士會抓住今天的報告當作證據，表明需要小心謹慎處理通膨的最後一哩路──這是默認降息一碼強而有力的理由。

英國嘉信理財分析師 Richard Flynn 則指出，8 月通膨數據重申緩慢降息周期的可能性，通膨降溫力道夠強有助防止物價再次抬頭，因此 Fed 能夠選擇溫和的步調管理就業市場風險，避免經濟衰退。他稱：「Fed 穩紮穩打應該會取勝。」

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 認為，符合預期的報告讓市場普遍預估 Fed 下周降息一碼，對那些希望降息兩碼的投資人大感失望，隨著通膨可能已獲得控制，市場注意力將轉回經濟成長方面，尤其是就業市場。

Regan Capital 分析師 Skyler Weinand 表示，Fed 下周將降息一碼啟動降息周期，好趕在失業率上升之前平行外界對 Fed 可能已經落後形勢的擔憂。雖然近期股市因企業財報和經濟數據波動而小幅回落，但隨著不確定性消退，投資人開始消化 2025 年的企業收益，預料 Fed 首次降息和美國大選後美股會有更平穩的走勢。

Chris Zaccarelli 分析師 Chris Zaccarelli 認為，未來的風險仍側重經濟成長放緩和就業市場惡化，這就是為什麼市場預估 Fed 會在今年剩下 3 次會議降息 100 個基點，意味著至少會有一次降息兩碼。不過倘若經濟成長速度溫和放緩而非突然惡化，則 Fed 只會在今年內降息 75 個基點，即每次會議上降息一碼。

市場反應

美股盤前 8 月 CPI 公布後，主要指數期貨一度走跌但隨後轉漲，開盤時呈漲跌互現，原因是頑強的核心通膨削弱市場對 Fed 大幅降息預期。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 下周降息一碼的機率升至 83.0%、降息兩碼的機率降至 17.0%。不過 11 月降息兩碼的機率為 54.4%，降息一碼的機率為 36%。