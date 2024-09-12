連兩天放鷹！日銀鷹派委員：明年底前利率至少要升到1%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-12 12:06

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日銀 (央行) 鷹派委員田村直樹周四 (12 日) 表示，必須在明年底前將利率提高到至少 1%，強化了該行堅持貨幣政策正常化的決心，這也是日本央行決策成員首次公開利率目標。

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田村表示，日本央行設定的 2% 通膨率目標可能性持續在靠近，這意味著必須在 2025 年年底左右，必須將利率提高至對經濟中立的水準。

他指出，日本的名目中性利率，即政策既不具限制性也不具刺激性的水準，至少在 1% 左右。日本央行最新展望所反映的預期是，通膨將在明年 10 月至 2027 年 3 月間達到目標水準。

田村還強調，鑑於日本長期處於接近零的利率水平，日本央行必須仔細評估借貸成本上升對經濟的影響。而目前市場反映日本央行政策路徑可能過於緩慢，並警告如果日本央行堅持預期路線 ，最終可能需要快速升息。