分析師：Fed降息兩碼非壞事 不會釋出經濟衰退訊號

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 00:10

‌



根據 CNBC 周一 (9 日) 報導，Destination 財富管理公司執行長 Michael Yoshikami 認為，降息 2 碼 (50 基點) 顯示聯準會 (Fed) 已準備好採取行動，不會釋放出經濟衰退的訊號。

他在受訪時說：「如果 Fed 升息兩碼，我不會感到驚訝。一方面，這將被視為一個非常積極的訊號，表明 Fed 正在採取必要措施支持就業成長。我認為 Fed 目前已準備好應對這種情況。」

‌



此外，諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 上周五在非農報告公布之前表示，Fed 應該在 9 月會議上降息 2 碼，因為之前的政策緊縮「太過分、太快」 。他也認為，大幅降息有助於解決通膨和就業問題。

8 月非農就業報告憂喜參半，雖然失業率小幅下降，但就業人數成長意外疲軟，強化就業市場惡化的觀點，降息 2 碼的機率一度升至 40% 以上。 截至目前，根據芝商所 FedWatch 工具，交易員目前預估 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 75%，而降息 2 碼的可能性回落至 25%。

Yoshikami 承認，大幅降息可能會加劇人們對硬著陸的擔憂，但他堅稱這種觀點被誇大了，並指出失業率和利率仍處於歷史低位，企業盈利也一直強勁。

他還說，標普 500 指數上周創下 2023 年 3 月以來最糟糕的一周，主要是因為投資人大規模獲利了結。8 月儘管開局波動較大，但所有主要指數均上漲，而 9 月傳統上是交易較弱的時期。

ABP Invest 創辦人兼投資長 Thanos Papasavvas 也承認，人們對經濟衰退的擔憂加劇。該研究公司先前將美國經濟衰退的可能性從 6 月的「溫和」 的 25% 上調至「相對可控」的 30%。

不過 Papasavvas 周一向 CNBC 表示，製造業和失業率「仍然具有韌性」，將對美國經濟形成支撐，因此並不特別擔心美國經濟會陷入衰退。

相較於上述分析師，Forvis Mazars 首席經濟學家 George Lagarias 更加謹慎悲觀，他表示，降息 2 碼可能會嚇到金融市場。

在美國經濟喜憂參半的情況下，George Lagarias 堅定站在呼籲降息 1 碼的陣營中，他認為現在的經濟形式還不具備降息 2 碼的緊迫性。

他表示：「如果 Fed 大幅降息 2 碼，可能會給市場和經濟傳遞一個錯誤的訊號，讓市場和經濟參與者誤以為經濟形勢非常嚴峻，從而引發恐慌。這可能是一個『自我實現』的預言，導致經濟真的出現衰退。」